Племінник директора ФСБ став власником скандальної звалища

Власник ТОВ «Весна» Дмитро Бортніков придбав 75% акцій компанії «Ядрово — оператора сміттєвого полігону поруч з підмосковним Волоколамському. Як стверджують джерела «Ведомостей», бізнесмен є племінником директора ФСБ Олександра Бортнікова.

Угода з купівлі «Ядрово» не була грошової. «Центр сміттєпереробних технологій» (ЦМПТ) передав 75% акцій компанії, отримавши натомість 16% «Весни». Нові власники сміттєвого полігону відзначили, що збираються застосувати інноваційні технології для обробки відходів та збору звалищного газу. Відомо, що «Весна» є резидентом «Сколково». Компанія планує встановити промислову установку з переробки відходів.

Рік тому жителі Волоколамського району скаржилися на неприємний запах з сміттєвого полігону «Ядрово». Тоді півсотні дітей опинилися в лікарнях з скаргами на погане самопочуття. У червні адміністрація Волоколамська звернулася в суд з вимогою зупинити вивіз сміття на ТПВ «Ядрово» і рекультивувати територію, проте судові органи позови відкинули. Минулого тижня Волоколамський міський суд задовольнив клопотання СКР про арешт земельних ділянок та устаткування у ТОВ «Ядрово». Щодо компанії порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 247 КК РФ.

Стара частина полігону вже перестала приймати сміття, на нову ділянку «Ядрово» відходи продовжують завозити. Як заявив очільник району Михайло Сылка, полігон планують повністю закрити у другій половині 2020 року, а в цьому році пройде дегазація його нової частини.