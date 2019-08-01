Одеська вчителька померла після моторошної лобової ДТП: опубліковано фото

Вчителька одеської школи Наталя Биткіна, яка постраждала в страшній ДТП на трасі Одеса-Рені, померла в лікарні.

Про це написала в Facebook її колега Наталія Зіневич.

“Горе у нашої школи. У 42 усього лише роки пішла Биткіна Наталія Валеріївна. Учитель від Бога і за покликанням серця, чесний, порядний, безвідмовна дуже добра людина! Друга мама для дітей і товариш батьків, наставник для молодих вчителів”, – йдеться у повідомленні.

Загибла вчителька в цьому році повинна була взяти і вести перший клас, але не склалося. Як повідомляють колеги, Наталія жила школою і сім’єю.