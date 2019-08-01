6 смертельних небезпек, які приховує ванна кімната

Ви безтурботно мугикаєте улюблену пісню в душі, а всі ці предмети тільки і чекають, як би вас убити, поранити або заразити інфекцією.Жартуємо, звичайно, але все ж будьте з ними обережні. Особливо коли купаєте дитину.

1. Підлога

Гидуєте ходити без тапочок в душовій фітнес-клубу? Ваша власна підлога у ванній не набагато чистіша: австралійські вчені підрахували, що на ній бактерій в середньому в 200 разів більше, ніж допускає санітарна норма.

Як врятуватися? Мийте підлогу з дезінфікуючими засобами та постеліть на неї килимок, який можна прати.

2. Розлита вода

Щорічно близько 450 чоловік гинуть, послизнувшись на мокрій підлозі. У зоні ризику – діти та літні люди.

Як врятуватися? Вибирайте душову кабінку з дверима, а не з фіранкою. Встановіть плитку з нерівною поверхнею. Є також спеціальні килимки, які не ковзають по підлозі.

3. Зубна щітка

Лондонський професор Джон Оксфорд розповів, що ванна кімната – складне місце в плані гігієни. Щодня бруд з наших власних тіл розлітається по всьому приміщенню і осідає на предметах, які зовні здаються чистими.

Дослідження британських учених свідчить, що на зубній щітці може жити до 100 млн бактерій. Деякі з них можуть бути ледь не смертельно небезпечними: кишкова паличка, грибки, стрептококи і т. д. Особливо сильно страждає гігієна в об’єднаних санвузлах: мікроби від унітазу розлітаються в радіусі 180 см.

Як врятуватися? Зберігайте щітки у футлярі або надягайте на них спеціальні ковпачки. Як варіант, можна прибирати склянку з щітками на закриту полку.

4. Шторка для душу

Весь час волога і тепла – ідеально для зростання бактерій і грибків. Брудна шторка може викликати захворювання кишечника і запалення сечостатевої системи.

Як врятуватися? Прати (а краще міняти) раз в три місяці. Після того, як ви прийняли душ, розправляйте шторку і відкривайте двері. Так вона швидше висохне.

5. Насадка для душу

Американські дослідники з’ясували, майже третина душових лійок містять хвороботворні мікроорганізми. Справа в тому, що в них завжди залишається тепла вода, яку дуже люблять бактерії.

Як врятуватися? Перед тим, як приймати душ, пропустіть через насадку потік гарячої води.