У США повідомили про смерть сина бен Ладена

Американські ЗМІ повідомили про те, що син і можливий наступник ватажка терористичного угруповання «Аль-Каїда» Усами бен Ладена 30-річний Хамза мертвий.

Повідомлення про смерть поширив у середу, 31 липня, телеканал NBC, який отримав інформацію від трьох джерел в уряді США.

При цьому, ніякі подробиці розкриті не були. Зокрема, залишилася невідомою причина смерті бен Ладена-молодшого і причетність до цього США.

Примітно, що американський президент Дональд Трамп на питання, чи мертвий Хамза, відповів «Я не хочу це коментувати».

Передбачається, що Хамза бен Ладен народився в 1989 році. Коли Усаму бен Ладена американський спецназ ліквідував у 2011 році під час рейду на його маєток в пакистанському Абботтабаді, сина поруч з ним не було.

Місцезнаходження Хамзи залишалося загадкою, проте з’ясувалося, що батько готував його стати наступним лідером угруповання. Останнє публічне звернення бен Ладена-молодшого з’явилося на ресурсах «Аль-Каїди» в 2018 році.

Усама бен Ладен