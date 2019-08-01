В «Укрзалізниці» збираються ввести перевірку співробітників на тверезість перед початком робочого дня

В «Укрзалізниці» мають намір ввести заходи з перевірки співробітників на алкогольне сп’яніння.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Повідомляється, що на Південно-Західній залізниці начальство вже проводить перевірку всіх працівників на алкогольне сп’яніння.

Відзначено, що будуть введені спеціальні групи, які будуть перевіряти вміст алкоголю в крові співробітників з допомогою алкотестера.

«Почали з себе, з головного офісу, наступний крок — мобільні групи з алкотестерами», — йдеться в сюжеті.

Перед входом в робоче будівля, кожен співробітник залізниці буде зобов’язаний подути в алкотестер, інакше двері до установи не відкриються.

«Хитра електроніка принюхується до дихання. Якщо в організмі гуляє більше 0,2 проміле алкоголю — двері не відкриються», — зазначають кореспонденти.