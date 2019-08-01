Це буде просто розсилка в Telegram: Скубченко розповів, як нові нардепи будуть голосувати за закони

Нікого не можна навчити бути депутатом, так як цю посаду має обіймати людина, яка вже чогось досяг, десь реалізувався, і своїми знаннями і компетенцією принести користь як державі, так і суспільству.

Таку думку висловив громадський діяч Олександр Скубченко в прямому ефірі телеканалу NEWSONE.

«Ви знаєте, депутат-це не професія, депутатства не навчають. Це, як правило, людина, яка вже чогось досяг, десь реалізувався, і своїми знаннями і компетенцією принести користь як державі, так і суспільству. Тут же сенс не в тому як правильно написати закон, а в тому як його зрозуміти, щоб натиснути якусь певну кнопку. Ось цього у цих депутатів не буде», — розповів Скубченко.

Він зазначив, що в новому Парламенті закони і законопроекти будуть придумувати і писати в Офісі президента. А вже після цього їх будуть передавати до Ради.

«Після цього їх будуть спускати в Парламент. А там просто буде розсилка в Telegram: за що натискати зелену, а за що червону кнопку. Відповідно всі президентські законопроекти будуть прийматися беззастережно. Ось це погано, що зміниться тільки одне — якщо раніше голосував там один депутат і за себе і за сусіда, то тепер вони будуть ходити слухняно на роботу і особисто натискати на кнопки», — підкреслив громадський діяч.