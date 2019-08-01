Ляшко в жаху: Онищенко і Богдан переписав ролик голови РПЛ

Побіжний нардеп Олександр Онищенко та голова Офісу президента Андрій Богдан одночасно відзначилися в тролінгу лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який заявив про своє об’єднання з мером Києва в боротьбі з «зеленої чумою».

Почалося з того, що Ляшко записав і виклав у себе на сторінці короткий ролик, в якому розповів про об’єднання своїх сил з Кличком, щоб «зупинити наступ «зеленої чуми» на самоврядування Києва і захоплення країни». Там же він закликав інші партії відкинути суперечності і приєднуватися до них.

Цей запис передрукував Онищенко, прокоментувавши: «Ну все стало на свої місця. , дві п…са зійшлися !».

Потім вже цей репост з’явився на сторінці в Facebook Богдана.

«Мда))) шо робити?», — написав він.

Даний факт розлютив Ляшко.

«Що ви на це скажете, українці? Це просто жах! Глава Офісу президента Богдан перепощивает Онищенко, якого розшукують правоохоронці за розкрадання 3 млрд гривень. Ви можете собі уявити, щоб голова адміністрації Трампа або Меркель постив бен Ладена або аль Капоне?», — спросилон.

Нагадаємо, 24 липня було опубліковано лист, в якому Богдан просить Кабінет міністрів звільнити мера Києва КМДА. При цьому Віталій Кличко заявив, що Офіс президента намагається підпорядкувати його «своїм людям», говорячи про столичному забудовника Андрія Ваврыше і генерального продюсера телеканалу «1+1» Олександра Ткаченка. У вівторок, 30 липня, голова ВП Андрій Богдан заявив, що «київські смотрящі» пропонували йому $20 млн за те, щоб Кличко зберіг посаду.