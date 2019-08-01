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Провал Лещенко на виборах закінчився жорсткою критикою «Слуги народу» і особисто Зеленського

01.08.2019

Колишній депутат Верховної Ради України Сергій Лещенко, який програв на позачергових виборах у Раду після свого фіаско почав критикувати дії партії «Слуга народу».

Більш докладно він розповів у своєму блозі.

Зокрема, Лещенко розповів, що він не потрапив у нову Раду тільки тому, що політична сила «Слуга народу», якою він дуже сильно допомагав до виборів, прийняла рішення не брати в свій склад жодного депутата попереднього скликання. Згідно його словами, все це було чистої води передвиборчою технологією, яка дала можливість президенту України та його команді набрати більшість голосів.

Також екс-нардеп переконаний, що новообраний президент, таким чином, хотів завести в партію нових людей, яких він зможе без проблем контролювати. Крім іншого Сергій Лещенко акцентував увагу на словах майбутнього народного депутата Потураєва з президентської політсили, який під час тренінгу в Трускавці публічно зазначив, що всі, хто увійшли в новий парламент «є ніким, а також вони усім зобов’язані Зеленському».

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