На автозаправці під Києвом спалахнула потужна пожежа: фото і відео

У ніч на 1 серпня в селі Тарасівка Київської області сталася пожежа на заправній станції, унаслідок чого серйозно постраждав один із її працівників.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

“Під Києвом знову палають модульні заправки. Сьогодні в ночі спалахнула пожежа на модульній заправці під Києвом в с. Тарасівка, палали резервуари з газом та дизельним пальним… Завдяки скоординованим діям рятувальників Києво-Святошинського району пожежу було ліквідовано та врятовано від повного знищення легковий автомобіль”, – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що працівника заправки в тяжкому стані забрала швидка.