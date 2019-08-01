Каменських роздратувала шанувальників відвертим фото

Каменських нарвалась на критику через відверте фото

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує тішити шанувальників новими піснями і кліпами, а ще фотографіями на своїй сторінці в Instagram.

Цього разу дружина Потапа опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі нове фото, яке почали обговорювати її шанувальники.

На знімку Настя позує в чорному купальнику і солом’яному капелюсі, на якому примостилася муха.

У коментарі до фото Каменських вказала, що його зробив Позитив (Олексій Завгородній) із “Время и Стекло”.

“Композиція називається “муха”. Фото зроблено Позитивом”, — написала Каменських.

Користувачі бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони стали цікавитися, навіщо Каменських і Потап постійно беруть з собою на відпочинок Позитива з дружиною. Деякі навіть припустили, що вони можуть бути свінгерами.