Чому у жінок розвивається рак?

Австралійські вчені назвали три основні чинники, що збільшують ризик розвитку раку у жінок.

У дослідженні брали участь більше 200 тисяч жінок різного віку. Вчені проаналізували стан їх здоров’я, спосіб життя, звичок. Як уклали фахівці, як мінімум 30 тисяч жінок, з тих, що брали участь в дослідженні, можуть знизити ризик розвитку онкології. І ось чому.

Одним з основних факторів, що провокують розвиток раку у жінок, вчені визнали алкоголь. Як вважають фахівці, навіть зайвий келих вина за вечерею підвищує ризик розвитку раку, чого вже говорити про те, що багато людей дозволяють собі куди більше. Тому найголовніше, що повинні зробити жінки для свого здоров’я – відмова від алкоголю.

Другий фактор ризику – зайва вага. Доведено, що деякі форми раку безпосередньо пов’язані з ожирінням. Але при цьому зайві кілограми в цілому підвищують ризик розвитку онкології. Якщо ж ожиріння поєднується з третім чинником ризику – лікуванням гормональними препаратами, то ймовірність раку зростає в рази.

Як відзначили вчені, гормональна терапія, особливо, безконтрольний прийом препаратів, що містять гормони, підвищує ризик раку грудей на 7%. При цьому багато жінок в період клімаксу починають приймати гормональні препарати, щоб знизити неприємні симптоми, а лікарі часто не поспішають зважувати ризики і виписують рецепт. Автори дослідження звертають увагу на те, що лікування гормональними препаратами повинне проводитися тільки в разі потреби, а не тому, що пацієнтці так хочеться.