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Гряде вогняна катастрофа: у Росії забили тривогу із-за пожеж в Сибіру

01.08.2019

Пожежі в Сибіру побили рекорди трирічної давності, і через 10 років Росію чекає вогняна катастрофа.

Про це на телеканалі Царгород заявила ведуча Марія Иваткина. За її словами, вогонь знищує не тільки ліс. Експерти заявили, що Росія втрачає величезні гроші, і зовсім скоро промисловий ліс у Сибіру може зникнути.

«Росія втрачає величезні площі промислового лісу. Шкода тільки належить оцінити. Однак влада вважає гасіння вогню економічно недоцільним, що дуже зачіпає людей», — заявила телеведуча.

Вона нагадала, що з початку поточного року в Сибіру згоріли майже 2,5 мільйона гектарів лісу, а це в півтора рази більше, ніж за перші сім місяців 2018 року. Иваткина зазначила, що найскладніша ситуація зараз складається в Іркутській області, Красноярському краю і Якутії.

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