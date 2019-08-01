Кошти NEFCO намагаються розпиляти у Прилуках

Вже не перший рік триває епопея з коштами міжнародної фінансової організації NEFCO у місті Прилуки.

Проводяться тендери, які потім, за втручанням місцевої влади, скасовуються. Створюється новий тендерний комітет і все з початку. Суть цих рухів стала зрозуміла лише зараз. На освоєння міжнародних коштів тягти свого виконавця, яким є сумнозвісне ПП «МПБП Стимул». Саме «Стимул» перемогло у повторному тендері запропонувавши виконання робіт з енергозбереження на суму 399 292 Євро. Одразу ж стало відомо, що міська рада виявила бажання дофінансувати проект, у разі якщо коштів не вистачить.

Для Прилук це підприємство і ці схеми зі збільшенням вартості робіт добре відомі, а для NEFCO, напевно, що ні. Саме тому, ми виокремили три кримінальні історії ПП «МПБП Стимул» і сподіваємося, що четверта з NEFCO не відбудеться.

Історія Перша – ДНЗ №23

Даний матеріал було опубліковано Чернігівським інтернет ресурсом ЧеЛайн минулого року «Підозрілий тендер: сумнівна фірма будуватиме інтернат у Прилуках».

«Приміщення прилуцького ДНЗ № 23 (вул. 1 Козачій, 21) реконструюють під будинок-інтернат для людей похилого віку. Реалізація цього проекту обійдеться у 2 мільйони 901 тисячу гривень.

Орієнтовна вартість замовлення становила 3 мільйони 239 тисяч 304 гривні.

Найнижчу вартість запропонувало ТОВ «Сучасний комунальний сервіс-енергосервісна компанія товариство з обм. відп.», альо за результатами тендеру переможцем стало приватне підприємство «МПБП Стимул».

Керівником і кінцевим бенефіціарним власником ПП «МПБП Стимул» є Дмитро Колесник. Його підприємство фігурує у кількох судових процесах. Зокрема, у справі неякісного капітального ремонту ДЮСШ по вул. Пушкіна, 104 у м. Прилуки Чернігівської області на суму 1 мільйон 264 тисячі гривень.

З огляду на сумнівну репутацію підприємства і вищу, порівняно з пропозицією ТОВ «Сучасний комунальний сервіс-енергосервісна компанія товариство з обм. відп.», ціну, факт обрання переможця в цьому тендері, м яко кажучи, підозрілий».

Як стане відомо пізніше, то за допомогою додаткових урік сума тендеру буде збільшена і це стала схема, за якої працює ПП «МПБП Стимул» з міською владою Прилук.

Історія Друга – школа-гімназія №1

Дана історія могла б залишитися поза увагою суспільства, якби не пильність депутата Чернігівської обласної ради Анатолія Мірошниченка, який і викрив схему, а потім і звернувся до правоохоронних органів.

«15 жовтня внаслідок пориву зворотного трубопроводу мережі тепловодопостачання відбулися зсув ґрунту та руйнування старого корпусу школи-гімназії №1. На щастя, ні дітей, ні персоналу тоді у будівлі не було. На усунення наслідків аварії терміново потребувалися гроші.

Начальник управління капітального будівництва Прилуцької міськради одразу ж озвучивши перед місцевими депутатами ще шостого скликання необхідну для ремонту суму – близько 900 тисяч гривень. Яку, до речі, обранці громади й виділили. Але до робіт так ніхто і не приступивши. Більше того, по закінченні осінніх канікул в аварійній будівлі, що будь-якої миті могла завалитися, продовжили навчальний процес. Це при тому, що ширина вертикальних тріщин сягала 15 сантиметрів, а горизонтальні тягнулися на 3 метри (дані офіційної експертизи, проведеної лише в листопаді). Тож, як бачимо, очільник УКБ вирішувати проблему не поспішав.

До розгляду питання ремонту старого корпусу гімназії №1 міськрада повернулася тільки за півтора місяці, 4 грудня, вже за нової депутатської каденції. Тоді в управлінні капітального будівництва заявили, що від руйнації навчальний заклад врятує лише стягнення цегляного мурування стін металевими тяжами по периметру будівлі, вартість якого по зведеному кошторисному розрахунку становить 609 тисяч 604 гривні. Альо вже 22 грудня управління підписало із ПП «МПБП Стимул» договір, де у пункті 3.1. вказано: «Загальна вартість будівельних робіт та інших витрат, які виконуються Підрядником в 2015-2016 роках за даним договором, складає 849 тисяч 396 гривень 80 копійок». Сума знову зросла. Крім того, у цьому ж документи у пункті 3.2. йдеться про те, що договірна ціна робіт є твердою. Простіше кажучи, незмінною.

Аби проконтролювати використання бюджетних коштів, 20 січня 2016 року депутат Прилуцької міськради Олексій Гавриш зробив депутатське звернення, згідно з яким йому надали весь пакет документів. Включно із договором, де прописана вищевказана сума у майже 850 тисяч гривень. Минувши годину – і 27 квітня, коли було закінчено ремонтні роботи, щоб усе перевірити, вже я, як депутат обласної ради, надіслав до міського голови Прилук запит із проханням надати акти виконаних робіт капітального ремонту школи-гімназії №1. В отриманих документах на мене чекав сюрприз. Виявляється, по актах використано всього 474 тисячі 480 гривень 41 копійка. Чомусь після офіційних запитів депутата Олексія Гавриша і мого сума у звітній документації стала практично вдвічі меншою за прописану в договорі.

Звідки різниця? – запитає хтось. Виявляється, вся справа у накрутки на матеріали. До прикладу, круглу сталь С345, використовувану підрядником для стягнення споруди, спочатку, до депутатських звернень, планувалося придбати за 33 тисячі гривень без ПДВ за тонну, хоча її ринкова вартість лише 16,7 тисячі. Як підтвердження, передаю у ЗМІ копію рахунку, наданого одним із чернігівських товариств. Після офіційних запитів Олексія Михайловича і мого ціна на круглу сталь С345 у актах виконаних робіт різко впала до 17,5 тисячі. Проаналізувавши різницю вартості на матеріали до і після, схиляюся до висновку, що ми не допустили скоєння злочину, не дали розтратити з міського бюджету 375 тисяч гривень, які можна використати на облаштування дахів у дитсадках чи ремонт відділень центральної міської лікарні. Я неодмінно передам усі ці матеріали до правоохоронних органів. Досить наживатися на людях!

На кожному акті виконаних робіт, як і на договорі підряду, стоїть підпис однієї й тієї ж людини – начальника управління капітального будівництва Прилуцької міськради. Спочатку цей посадовець ніяк не міг визначитися із необхідною для ремонту сумою, потім через його розрахунки місто ледь не втратило 375 тисяч гривень. У цій ситуації мене дивує пасивна позиція міра» — констатував Анатолій Мірошниченко в листі до засобів масової інформації.

Історія Третя – підробка документів “МПБП Стимул”

Не зважаючи на те, що підприємство “МПБП Стимул”, є фігурантом кримінального провадження за підробку документів та використання дешевших матеріалів під час реконструкції пологового будинку, воно знову отримує бюджетні кошти на реконструкцію тепер вже центру первинної медико-санітарної допомоги, а технічний нагляд буде проводити… ! Фірма батька.

Чернігівська обласна громадська організація “Центр політичних студій та аналітики” займається моніторингом використання бюджетних коштів, виділених Міністерством охорони здоров’я. Раніше розповідали які медзаклади Чернігова заключають прямі договори допорогових закупівель з фірмами-фігурантами кримінальних проваджень. Продовжуючи роботу в цьому напрямку ЧОГО “ЦПСА” натрапили на один цікавий випадок “сімейного підряду” за бюджетний кошт.

Приватне підприємство “МПБП Стимул”, директором якого є Колісник Дмитро Вікторович, який у 2015 році балотувався до Прилуцької міської ради від політичної партії ВО “Батьківщина”, згідно даних системи Prozorro отримало більш 9 млн. грн. бюджетних коштів. З яких 5,422 млн. грн. отримало завдяки прямимо допороговим закупівлям без проведення аукціону. Ще 2,405 млн. грн.підприємство отримало завдяки проведенню конкурентних процедур закупівлі, але на цих процедурах ПП “МПБП Стимул” було одне без конкурентів. І лише близько 1,400 млн. підприємство ПП “МПБП Стимул” вибороло на тендерних аукціонах з одним учасником і більше.

В Єдиному державному реєстрі судових рішень відкрите кримінальне провадження за ПП “МПБП Стимул” за фактом вчинення службовими особами “МПБП Стимул” службового підроблення документів під час проведення робіт з реконструкції блоку “В” Ніжинського пологового будинку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У справі сказано що проектно-кошторисною документацією серед інших видів робіт було передбачено здійснення утеплення фасадів будівлі теплоізоляційними плитами з пінополістиролу марки URSAXPSN-V-L, 100 мм імпортного виробництва в кількості близько 400 куб. м, проте фактично для проведення робіт з теплоізоляції були використані плити пінополістирольні «Пінопласт-80 фасад-еко» ТУУ Ст. 2.7.-25.2-3307-1398-001.2010,100 мм вітчизняного виробництва ТОВ «ВікБуд» малої щільності 15 та 25 кг на 1 куб. м. За попередніми розрахунками вартість пінопласту виробництва ТОВ «ВікБуд» зазначеної щільності, яка фактично була використана для утеплення фасадів будівлі, на 800 тисяч грн. менше вартості того ж самого обсягу матеріалів URSA, затверджених проектно-кошторисною документацією. У довідці про вартість виконаних будівельних робіт витрати за грудень 2015 року підрядником внесені завідомо неправдиві відомості щодо використання пінополістиролу марки URSAXPSN-V-L 100 мм, також завідомо неправдиві відомості використання сухої суміші «Церезіт» СТ 83/СТ87 в кількості близько 3 тоні, яка була замінена на більш дешеві матеріали для здійснення штукатурних робіт фасаду.

Кінцевий бенефіціар ПП «МПБП Стимул» є Колісник Дмитро Вікторович. Він та його брат Олександр Вікторович були кандидатами в депутати до Прилуцької міської ради від партії ВО “Батьківщина”. Як відомо очолює Прилуцьку міську заради Ольга Михайлівна Попенко яка також є членом всеукраїнського об’єднання ВО “Батьківщина”. Мабуть тому Управління капітального будівництва міської ради м. Прилуки Чернігівської області без тендеру уклало угоду з ПП «МПБП Стимул» на капітальний ремонт фасаду Прилуцької міської ради на суму 376545,12 грн.

На даню підприємство, як бачимо вже відкрито кримінальне впровадження за підробку документів під час реконструкції пологового будинку, але це не заважає знову отримати бюджетні кошти на реконструкцію тепер вже центру первинної медико-санітарної допомоги, а технічний нагляд буде проводити… ! Фірма батька.

А саме, в системі Prozzoro виявлено закупівля на Реконструкцію приміщення Монастирищенської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Ічнянського ЦПМСД на суму 1372258 грн. Реконструкцію замовив комунальний заклад охорони здоров’я “Ічнянський центр первинної медико-санітарної допомоги” Ічнянської районної ради. Цей договір проходив без тендеру і був укладення напряму з ПП “МПБП Стимул”. Згідно даних системи Prozzoro, цей комунальний заклад, 5 грудня 2016 року уклав ще дві угоди з ПП “МПБП Стимул”. Одна з них це здійснення авторського нагляду за цим же об’єднання об’єктом на суму 3090 грн. А друга це надання послуг на здійснення технічного нагляду на об’єкті “Реконструкцію приміщення Монастирищенської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Ічнянського ЦПМСД” на суму 20824 грн.

Якщо переглянути самі укладені договори то ми побачили що технічний нагляд буде виконувати інша фірма ПП “КВО-РУМ”, яка належить Віктору Колеснику Олексійовичу, батьку власника ПП “МПБП Стимул” Дмитрові Вікторовичу. Обидва ці приватні підприємства зареєстровані за однією адресою, мають однакові КВЕДи і мабуть одного секретаря на дві фірми.

Тобто виходить що син буде проводити реконструкцію та авторський нагляд, а батько буде проводити технічний нагляд. Чи не будуть під час реконструкції використовуватись такі ж дешевші матеріали як це було під час реконструкції Ніжинського пологового будинку, наразі невідомо.

На час укладання договору про “Реконструкцію приміщення Монастирищенської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Ічнянського ЦПМСД”, на ПП “МПБП Стимул” вже було відкрито кримінальне впровадження.

Дослідження проведене експертами ЧОГО «Центр політичний студій та аналітики» в рамках проекту Центру «Ейдос» «Забезпечення ефективних медичних витрат» за фінансової підтримки програмної ініціативи «Громадське здоров’я» міжнародного фонду «Відродження».

rupor.info