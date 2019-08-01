На Харківській площі в Києві сталося ДТП з постраждалими

В ніч на 1 серпня в Києві на Харківській площі відбулося ДТП з постраждалими. Зіткнулися автомобілі KIA Rio і бензовоз Renault. В результаті аварії постраждав водій легковика. Його госпіталізували в лікарню.

Аварія сталася близько 23:28. Про це Інформатору стало відомо на місці події.

За інформацією правоохоронців, бензовоз заїхав у Київ і рухався в бік центру. У цей момент по кільцю з боку Бортничів їхала легковик і перетинала проспект Бажана. На перетині доріг автомобілі зіткнулися.

Від удару KIA розвернуло, і машина зупинилася в крайній лівій смузі, а бензовоз з’їхав на узбіччя. Водія хетчбека госпіталізували в лікарню. На щастя, його травми незначні. Який з автомобілів проїхав на заборонний сигнал світлофора — будуть з’ясовувати поліцейські.

Також виїжджали пожежні, щоб змити розлите пальне, яке витекло з легкової машини з проїжджої частини. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики, слідчо-оперативна група та рятувальники. Подробиці ДТП встановлюються.