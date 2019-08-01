Різке похолодання і +11: синоптики розповіли, яким буде перший день серпня

Значне похолодання очікується по всій території України в четвер, 1 серпня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на сході опадів не буде, однак температура повітря вдень підніметься до +23, а вночі опуститься до +13.

На півдні України вночі також буде прохолодно — стовпчик термометра опуститься до +14. Вдень буде +32.

На заході ситуація особливо не зміниться. Справа в тому, що вночі буде до +13, вдень температура підніметься до +26. Також без опадів.

У північних областях синоптики пообіцяли до +13, а вдень до +20. У центральній частині України вночі буде +11, вдень +24.

У Києві 1 серпня температура вночі опуститься до +12. Вдень стовпчик термометра покажуть +18. Без опадів.