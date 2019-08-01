Державна фіскальна служба: сезон полювання у стилі LUXURY

Державна фіскальна служба вже давно набула репутації одного з найбільш нещадних побірників, який атакує українські підприємства сильніше за будь-яку економічну кризу.

Здавалося б, після гучного скандалу, коли Головний державний ревізор-інспектор попавсяіз 270 тис. грн.. «подяки», а рік тому правоохоронці затримали голову Громадської ради при управлінні Державної фіскальної служби України під час отримання хабара у розмірі понад 2 мільйонів гривень, ДФС могла б зробити висновки і, якщо не від сорому, то хоча б міркувань обережності, залягти на дно. Аж ні! Не минає і року і знов скандал:співробітники Управління внутрішньої безпеки ДФС намагалися змусити голів регіональних митних підрозділів платити щомісячний «відкат» на суму від 50 до 100 тисяч доларів США.

У чому ж причина такої відчайдушної спраги до хабарництва, яка годиною стає сильнішою навіть за інстинкт самозбереження? У пошуках відповіді ми дослідили, на що ж витрачають гроші працівники ДФС.

І першим увагу нашої редакції прівернув Офіс великих платників податків ДФС , Відділ перевірки платників основних галузей економіки управління аудиту, чиї співробітники у своїх деклараціях про доходи влаштували справжній фестиваль скромності та чеснот. А саме…

Томко Богдан Юрійович – ГДРІ відділу . Декларація говорити про доходи – 215 387 грн на рік, тобто майже 18 000 грн. на місяць, квартира у 60,8 кв. м. та стареньке авто марки Chery Jaggi 2008 року випуску.

Шульман Олена Семенівна – ГДРІ відділу у своїй декларації стверджує, що загальна сума її доходу за останній рік складає 110 777 гривень, тобто 9 230 грн. на місяць. Показує також київську квартиру у 57 кв. м., яку має у спільній власності разом із сестрою Павловською Стелою Семенівною та матір’ю Шульман Ганною Іванівною. Автомобіля начебто не має взагалі, бодай користується сестриним ВАЗ 2003 року.

Головко Тетяна Федорівна – заступник начальника відділу. Декларує щорічний дохід у сумі 165715 грн., тобто за 13 800 на місяць, та маленьку квартиру у 30 м. кв.

Заступник начальника відділу слідчого управління Сергій Павлович Сабуров, який скромно декларує квартиру площею 45 квадратних метрів та старенький Audi 2008 року випуску.

Такий підкреслений аскетизм працівників однієї з найбільш корумпованих структур просто змусив нас провести власну перевірку. У ході якої наші джерела повідомили, що лише за минулий рік усі четверо продемонстрували спосіб життя, далекий від рівня, про який офіційно повідомляли. Особливо, що стосується відпочинку державних службовців. Курорти класу люкс і всі за межами України, в тому числі у Європі. Чотирьохзіркові готелі рівнем не нижче Radisson Blu або Hilton. І звичайно, тури тільки за програмою All-Inclusive. І поїздкі, звісно ж, не на старенькому Chery пана Богдана Томка, а виключно перельоти бізнес-класом.

Та найбільшу любов до розкоші проявляє ідеолог всієї компанії та найзавзятіший збірник «врожаїв» з підприємців – Сергій Сабуров. Він, у найкращих корупційних традиціях, записує найдорожче майно на дружину Сабурову Олену Сергіївну. Від скромного способу правоохоронця не лишається і сліду, якщо завітати у гості до подружжя Сабурових до села Осещина, вул. Дубовецька, 36, що на Київщині. Там, прихований від сторонніх очей, радує своїх володарів триповерховий маєток, який за внутрішнім оздобленням може поступитися хіба що сумнозвісному Межигір’я ю.

Постає очевидний питання: якщо інформація у деклараціях правдива, звідки у державних службовців кошти на лакшері-відпочинок? Висновок очевидний: побори з бізнесу, «відкати» та «поблажки» за зменшення штрафних санкцій тривають. Адже у корні проблеми лежить нестримна жага чиновників до розкішного життя.

Як триває і безкарність. А оскільки «оксамитовий» сезон відпусток та подорожей – серпень – стрімко наближається , це означає, що українському бізнесу слід підготуватися до нової хвилі пропозицій від ДФС, від яких неможливо відмовитись.

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