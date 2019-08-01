Події останнього часу показують, що країна швидко скочується до диктатури, безправ’я, нехтування базових прав громадян. До масового насильства, як у 1937-му, ще не дійшло, але авторитарні режими рухаються по дорозі до насильства швидко.

Зараз залякують і переслідують громадських активістів, завтра прийдуть за домогосподарками і поважними батьками сімейств. Протистояти цьому непросто, але можна і повинно. Тільки масовий громадянський протест зупинить сповзання Росії в політичну прірву. Тут немає універсальних рецептів. Кожен робить те, що йому до снаги. Хтось виходить на мітинги і ходи, часто ризикуючи потрапити під кийки поліції. Хтось допомагає політв’язням та займається іншою правозахисною діяльністю, підписує петиції протесту і поширює інформацію в соцмережах. Не можна лише закривати очі на події і сподіватися, що все обійдеться. Вже не обійдеться. Згадайте відомий вислів Бісмарка: «Якщо ви не займаєтеся політикою, то політика займеться вами».

А ще знаменитого пастора Мартіна Німьоллера:

Коли нацисти прийшли за комуністами, я залишався безмовним. Я не був комуністом.

Коли вони садили соціал-демократів, я промовчав. Я не був соціал-демократом.

Коли вони прийшли за членами профспілок, я не став протестувати. Я не був членом профспілки.

Коли вони прийшли за євреями, я не обурився. Я не був євреєм.

Коли прийшли за мною, не залишилося нікого, хто б заступився за мене.