В мерію Москви подано дві заявки на масові акції

Столична влада отримали ще дві заявки на мітинги в Москві на підтримку незалежних кандидатів у Мосміськдуму з участю 100 тис. осіб.

В мерію Москви документ подав муніципальний депутат з Кунцева Денис Шендерович. Як повідомляє «Інтерфакс», його заявка передбачає мітинги за участю до 100 тис. осіб на проспекті Академіка Сахарова 10 та 11 серпня.

Таким чином, всього в дані дати планується вже п’ять акцій.

Раніше повідомлялося про заявках, поданих кандидатом в Мосміськдуму Дмитром Клочковим і головою штабу Гудкова Ельвірою Вихаревой. Також заявку на масовий захід направила муніципальний депутат Олена Русакова. Ще одну акцію планувала Лібертаріанська партія, але в мерії її заявку відмовилися погодити.