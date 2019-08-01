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В мерію Москви подано дві заявки на масові акції

01.08.2019

В мэрию Москвы поданы еще две заявки на массовые акции

Столична влада отримали ще дві заявки на мітинги в Москві на підтримку незалежних кандидатів у Мосміськдуму з участю 100 тис. осіб.

В мерію Москви документ подав муніципальний депутат з Кунцева Денис Шендерович. Як повідомляє «Інтерфакс», його заявка передбачає мітинги за участю до 100 тис. осіб на проспекті Академіка Сахарова 10 та 11 серпня.

Таким чином, всього в дані дати планується вже п’ять акцій.

Раніше повідомлялося про заявках, поданих кандидатом в Мосміськдуму Дмитром Клочковим і головою штабу Гудкова Ельвірою Вихаревой. Також заявку на масовий захід направила муніципальний депутат Олена Русакова. Ще одну акцію планувала Лібертаріанська партія, але в мерії її заявку відмовилися погодити.

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