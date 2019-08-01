Нацбанк запустил новый сайт: что в нем изменилось

1 августа Национальный банк Украины запустил новый веб-сайт, который является официальным интернет-представительством и основным каналом коммуникаций центробанка. Он расположен на основном домене www.bank.gov.ua и займет место«старого» сайта, созданного еще в начале 2000-х.

«Приоритетом Национального банка является облегчение доступа клиентов к исчерпывающей информации, необходимой для принятия обоснованных решений. Именно этому должен способствовать современный, двуязычный и дружественный к пользователю интерфейс нового сайта НБУ. Он был разработан при поддержке Агентства США по международному развитию USAID с учетом пожеланий, озвученных во время неоднократного общения со стейкхолдерами», — говорится в сообщении Нацбанка.

«Национальный банк работает для удовлетворения потребностей своих клиентов. А клиентами НБУ является не только банки и другие участники рынка, но и все граждане, предприниматели и журналисты. Всем должна быть понятна политика центрального банка, все должны легко находить ответы на свои вопросы. Ведь это позволит нашим клиентам принимать действительно проинформированные и взвешенные решения — от повседневных до долгосрочных о формировании сбережений и инвестировании», — отметил председатель НБУ Яков Смолий.

Обновленная главная страница сайта содержит:

— блок с ключевыми показателями (уровень инфляции, текущая учетная ставка, курс гривны к евро и доллару США на сегодня, актуальный объем международных резервов);

— самые свежие и важные новости НБУ;

— ссылки на полезные материалы и тематические микросайты НБУ;

— календарь событий НБУ;

— медиа-пространство.

Информация на сайте распределена по функциональным направлениям: монетарная политика, финансовая стабильность, надзор, платежи и расчеты, финансовые рынки, гривня.

«Вместо больших массивов текста со сложной терминологией отныне на сайте — исчерпывающие объяснения, что делает центробанк, а также ответы на интересующие вопросы. А вместо разрозненных данных — консолидированные в разделе Статистика статистические данные по всем темам», — заявили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что новый сайт является адаптивным под нужды клиентов НБУ. Так, больше внимания уделено визуализации информации, в частности на сайте появились интерактивные графики с показателями и их динамикой. Также сайт отображается на всех устройствах, в частности на смартфонах и планшетах.

В октябре 2019 завершится второй этап доработки нового сайта. Вместе с ним для клиентов НБУ станут доступны:

— конструктор баз данных с возможностью строить интерактивные графики и загружать данные в различных форматах;

— раздел Тарифы и услуги — полная информация обо всех услугах, предоставляемых НБУ, в одном месте;

— автоматизированный реестр платежных систем;

— раздел Вакансии с возможностью сразу прислать резюме;

— новые тематические микросайты, в частности для доступа в Музей денег НБУ.

Старая версия сайта продолжает работать в течение годового переходного периода на домене https://old.bank.gov.ua/. Если устройство продолжает загружать старую версию сайта Национального банка, необходимо очистить кэш.

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