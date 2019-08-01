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Залишок коштів у державній казні збільшився у 3,7 раза

01.08.2019

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) на початок серпня 2019 року склали 48,96 млрд грн, що в 3,7 раза більше в порівнянні з показником на початок липня.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби.

Рік тому на ЄКР коштів було у 24 рази менше – 1,99 млрд грн, за липень-2018 вони скоротилися на 7,39 млрд грн.

Згідно з даними Національного банку України, залишок коштів на коррахунках банків у липні цього року скоротився на 5,4 млрд грн — до 45,93 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що в липні-2019 залишки на ЄКР скоротилися на 16,58 млрд грн.

 

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