Трамп може допомогти Путіну в гасінні лісових пожеж в Сибіру

Американський президент Дональд Трамп запропонував Володимиру Путіну допомогу в гасінні російських пожеж.

Про це пише агентство «Рейтер» з посиланням на Білий дім, передає Zrada.today.

Під час телефонної розмови Трамп запропонував Кремлю допомогу в боротьбі з лісовими пожежами, які охопили 16 російських регіонів. Путін висловив вдячність американському лідеру і обіцяв прийняти його пропозицію, якщо виникне необхідність.

Прес-центр Кремля в інтерв’ю «» повідомив, що Путін порахував пропозицію Трампа «запорукою» того, що міждержавний діалог буде відновлено.

Напередодні, 31 липня, площа загоряння в Сибіру збільшилася до 3 млн гектарів. Смог від лісових пожеж поширився аж до Казахстану. Москва привернула до гасіння військовослужбовців. Міноборони виділило на ліквідацію пожежі 20 вертольотів і літаків з пристроями для скидання води.

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