Трамп запропонував Путіну допомогу в боротьбі з лісовими пожежами

Президент США Дональд Трамп зателефонував російському президенту Володимиру Путіну і запропонував йому допомогу у гасінні лісових пожеж в Сибіру.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відзначається, що російський президент “оцінив пропозицію свого американського колеги про сприяння Росії у боротьбі з природними пожежами як запорука того, що в майбутньому вдасться повністю нормалізувати відносини між Москвою і Вашингтоном”. Путін також заявив, що, у разі необхідності, Росія скористається пропозицією США, повідомляється на офіційному сайті Кремля.

Раніше за дорученням Путіна до гасіння лісових пожеж було залучено сили міністерство оборони РФ. Повідомлялося, що в Красноярськ вилетять 10 літаків Іл-76 і 10 вертольотів військово-транспортної авіації, обладнані спеціальними водозливними пристроями.

У регіоні оголошено надзвичайний стан, але гасити вогонь взялися не відразу. Спочатку місцеві чиновники називали це економічно недоцільним і вирішили чекати дощу. Так, кілька днів тому губернатор Красноярського краю Олександр Усс пояснював, чому влада не гасять пожежі. “Це звичайне природне явище, боротися з яким безглуздо, а десь, можливо, навіть і шкідливо”, – говорив чиновник.

За даними Федерального агентства лісового господарства РФ, площа лісових пожеж досягла 3 млн гектарів, при цьому велика частина – на території Іркутської області і Красноярського краю. Смог від пожеж досяг Поволжя та Казахстану.

Західні ЗМІ називають ситуацію з пожежами в РФ безпрецедентною.