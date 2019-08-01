ЗМІ: Богдан дав зрозуміти, коли в Україні з’явиться новий прем’єр

Глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан дав зрозуміти, коли в Україні з’явиться новий прем’єр-міністр.

Про це пишуть журналісти «Znaj.ua»

У видавництві зазначили, що в країні активно йдуть розмови, хто ж стане новим главою уряду.

Підкреслюється, що новий прем’єр в Україні з’явиться не раніше осені.

Журналісти пояснили, що такий висновок можна зробити зі слів Андрія Богдана, який нещодавно на брифінгу з журналістами заявив, що нова Верховна Рада не встигне зібратися до 1 вересня.

Відзначається, що, коментуючи питання про майбутнє чолі уряду Андрій Богдан відповів, що зараз Володимир Зеленський проводить співбесіди з кандидатами на уряд та інші центральні органи державної влади.

«Можливо, я знаю більше кандидатів. Але яке рішення прийме президент, я не знаю», — сказав він, підкресливши, що кандидатуру на цю посаду вносить президент Верховну Раду.