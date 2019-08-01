ДБР початок справу про розкрадання в «Укроборонпромі» за рішенням Порошенко

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальну
виробництво, що стосується розкрадань коштів з держконцерну «Укроборонпром» і
переведення їх в офшори, фігурантами справи, за його словами, можуть бути «десятки
людей з оточення Петра
Порошенко». Про це заявив заступник глави адміністрації
президента України часів Віктора Януковича, юрист Андрій
Портнов на своїй сторінці в Facebook.
«Інформую про новому кримінальному провадженні, яке може
накрити десятки людей з оточення Порошенко. Вчора ДБР його офіційно
зареєструвало і початок розслідування», — написав Він.
Він стверджує, що за прямим дорученням Порошенко і колишньої
на той час главою НБУ Валерії Гонтарєвої, правління Нацбанку 19 січня 2016
року скасував акти фінрегулятора про валютний контроль зовнішньоекономічних
операцій, встановивши, що платежі «Укроборонпрому» в офшори можуть проходити
передоплатою, без валютного контролю НБУ і без обмежень суми.
«Це дозволило відразу викрасти в українській армії кілька
мільярдів гривень, прикриваючись офіційним рішенням правління НБУ», — зазначає
він.
Шановні друзі, інформую про новому кримінальному провадженні, яке може накрити десятки людей з оточення Порошенко….
Posted by Andriy Portnov on Wednesday, July 31, 2019
Нещодавно SKELET-info повідомляв, що Портнов звернувся в Печерський районний суд Києва з вимогою відшкодування завданих йому збитків внаслідок незаконного застосування щодо нього міжнародних санкцій і фальсифікації кримінальних справ».
Крім того, служба безпеки України розпочала кримінальне провадження стосовно
Портнова за державну зраду. А до цього Генеральна
прокуратура вилучила наукові праці Портнова з метою перевірки
їх автентичності.