ДБР початок справу про розкрадання в «Укроборонпромі» за рішенням Порошенко

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальну

виробництво, що стосується розкрадань коштів з держконцерну «Укроборонпром» і

переведення їх в офшори, фігурантами справи, за його словами, можуть бути «десятки

людей з оточення Петра

Порошенко». Про це заявив заступник глави адміністрації

президента України часів Віктора Януковича, юрист Андрій

Портнов на своїй сторінці в Facebook.

«Інформую про новому кримінальному провадженні, яке може

накрити десятки людей з оточення Порошенко. Вчора ДБР його офіційно

зареєструвало і початок розслідування», — написав Він.

Він стверджує, що за прямим дорученням Порошенко і колишньої

на той час главою НБУ Валерії Гонтарєвої, правління Нацбанку 19 січня 2016

року скасував акти фінрегулятора про валютний контроль зовнішньоекономічних

операцій, встановивши, що платежі «Укроборонпрому» в офшори можуть проходити

передоплатою, без валютного контролю НБУ і без обмежень суми.

«Це дозволило відразу викрасти в українській армії кілька

мільярдів гривень, прикриваючись офіційним рішенням правління НБУ», — зазначає

він.

Шановні друзі, інформую про новому кримінальному провадженні, яке може накрити десятки людей з оточення Порошенко….

Posted by Andriy Portnov on Wednesday, July 31, 2019

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що Портнов звернувся в Печерський районний суд Києва з вимогою відшкодування завданих йому збитків внаслідок незаконного застосування щодо нього міжнародних санкцій і фальсифікації кримінальних справ».

Крім того, служба безпеки України розпочала кримінальне провадження стосовно

Портнова за державну зраду. А до цього Генеральна

прокуратура вилучила наукові праці Портнова з метою перевірки

їх автентичності.