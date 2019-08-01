Українці стали справніше платити за комунальні послуги

Українці у січні-травні цього року розраховуються за тепло і воду на 100%. За інші комунальні послуги – на 97,3%. Про це повідомив Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає “Урядовий портал”.

«Рівень сплати населення за всі спожиті послуги у січні-травні цього року– 97,3%, а за тепло і гарячу воду — взагалі 101%! Порівняно з минулим роком цей показник збільшився на 18%! Тому українці, які сьогодні регулярно і в повному обсязі сплачують за надані житлово комунальні послуги, мають беззаперечне право отримувати ці послуги вчасно. Вони мають бути впевнені, що сплачені ними кошти за тепло та воду підуть далі. І тепло- та водопостачальники розрахуються ними за спожиті газ та електроенергію», — наголосив Геннадій Зубко.