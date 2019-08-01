ДБР початок нову кримінальну справу проти Порошенка. Портнов повідомив подробиці

Юрист Андрій Портнов повідомив про те, що Державне бюро розслідувань відкрило нову справу проти екс-президента України Петра Порошенка про «перекачуванні» оборонних грошей в офшори.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Шановні друзі, інформую про новому кримінальному провадженні, яке може накрити десятки людей з оточення Порошенко», — написав він.

За словами Андрія Портнова, вчора Держбюро розслідувань офіційно зареєструвало справу і початок розслідування.

Крім того юрист написав, що коротка фабула кримінального провадження полягає в тому, що «організована злочинна група» у складі Петра Порошенка, екс-глави Національного банку Валерії Гонтарєвої та посадових осіб «Укроборонпрому» і «Укрэксибанка», з метою наживи, як він стверджує, усвідомлюючи нанесення збитку національної безпеки і обороноздатності України, багатомільйонні перерахування валюти в офшорні та інші юрисдикції.

Він підкреслив, що це було організовано під вигаданими контрактами.

Також Андрій Портнов повідомив, що за наявними у нього даними, за прямим дорученням екс-президента і Валерії Гонтарєвої, Нацбанк скасував свої ж акти про валютний контроль зовнішньоекономічних операцій. Було встановлено, що платежі «Укроборонпрому» в офшори можуть проходити передоплатою, без валютного контролю НБУ і без обмежень суми.

«Це дозволило відразу викрасти в українській армії кілька мільярдів гривень, прикриваючись офіційним рішенням правління НБУ», — написав юрист.

Він підкреслив, що більше не буде розкривати подробиці, але запевняє, що це справа дозволить конфіскувати у Петра Порошенка і його соратниці належне їм майно — заводи, акції, нерухомість та гроші.