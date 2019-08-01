Один з безробітних нардепів від «Слуги народу» зізнався, що витрачає кілька тисяч доларів щомісяця, а син навчається за кордоном

Популярний український блогер Денис П’ятигорець у своєму блозі пише про те, що українцям потрібно поступово знайомитися з усіма нардепами, які будуть входити у фракцію «Слуга народу».

Журналістам вдалося поспілкуватися з одним із майбутніх нардепів-мажоритращиков Олегом Воронько, який переміг по мажоритарці на 103 окрузі.

На думку Дениса П’ятигорця, потрібно уважно подивитися відео. Воно настільки прекрасне, що там кожен зможе побачити щось своє. Хтось зверне увагу на те, що депутат не розуміє, скільки коштують комунальні послуги. Хтось на те, що депутат каже, що представляє Дніпропетровську область, хоча обирався на Кіровоградщині. Когось здивує, що депутат не знає, скільки грошей він витрачає в місяць. Блогер зазначає, він в цьому відео на прикладі Воронько побачив дві глобальні проблеми для великої кількості депутатів від «Слуги народу». Проблема перша: у ЦВК Воронько написав, що «тимчасово не працює». Хоча в інтерв’ю заявив, що витрачає кілька тисяч доларів щомісяця, а син навчається за кордоном. От би всім безробітним так.

П’ятигорець зазначає, вишенька на тортику – зрозуміло, що податки і Воронько речі несумісні. І, якщо Воронько проголосує в Раді закон про незаконне збагачення та зняття депутатської недоторканності, його гарантовано чекають сумні новини від НАЗК з подальшим позбавленням волі. І ось тут питання: чи розуміє це Зе-депутат і такі ж, як він? Є ще друга проблема: ЗеКоманде потрібно кілька тисяч разів прокрутити своїм депутатам рекламний ролик з фразою: «Іноді краще жувати, ніж говорити».

