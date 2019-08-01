Все буде дуже швидко. Новий склад Кабміну буде сформований у перші дні роботи Ради, — Герус

Представник президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герус переконаний, що новий склад уряду буде сформований в перші дні роботи Верховної Ради.

«Все буде дуже швидко. Думаю, новий Кабмін буде сформований в перший або другий день роботи парламенту. Я в цьому переконаний», — сказав Герус в ефірі каналу «1+1».

При цьому він прогнозує, що парламент проведе перше засідання у «перших числах вересня».

На питання, якщо партія «Голос» захоче бути в коаліції, Герус сказав: «Якщо «Голос» захоче зайти, то може зайти в перший день нового парламенту в коаліцію».

Також він зазначив, що ті політсили, які хочуть увійти в майбутню коаліцію, можуть протягом серпня досягти ряд домовленостей, щоб не втрачати час згодом.

«У нас трохи часу. Потрібні в країні швидкі зміни, щоб суспільство відчувало позитивний ефект від реформ, які потрібно швидко проводити», — зазначив Герус.

За його словами, кожен день будуть прийматися швидкі рішення і кроки для того, щоб рухатися вперед.