Північна Корея заявила про випробування новітньої зброї

Північна Корея заявила, що в четвер, 1 серпня, пройшло перше випробування нової системи багаторазового запуску ракет, яка потенційно може збільшити її здатність вражати цілі в Південній Кореї і тамтешніх військових базах США.

Про це пише The Washington Post.

Повідомлення офіційного Центрального інформаційного агентства Північної Кореї відрізнялося від оцінки збройних сил Південної Кореї, яка прийшла до висновку, що були запущені дві балістичні ракети малої дальності.

У КНДР заявили, що був проведений випробувальний запуск керованого реактивного снаряда великого калібру нового типу. Відзначається, що Кім Чен Ин залишився задоволений результатами і вказав, що для сил, які стануть мішенню нового зброї, воно виявиться “неминучим лихом”.

Пуски з східного прибережного міста Вонсан стали другим випробуванням зброї у Північній Кореї менш ніж за тиждень і були сприйняті як спроба підтримати тиск на Вашингтон і Сеул на тлі тупикової ситуації в ядерних переговорах. Пхеньян також висловив гнів з приводу запланованих військових навчань США і Південної Кореї.

На думку експертів, нове озброєння потенційно може представляти серйозну загрозу для оборони Південної Кореї. КНДР розміщує тисячі ракетних пускових установок і артилерійських знарядь поблизу свого кордону з Південною Кореєю.