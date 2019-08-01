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Курорт преміум-класу біля Сен-Тропе: ЗМІ дізналися, де відпочиває Луценка

01.08.2019

Генеральний прокурор Юрій Луценко разом з сім’єю відпочиває у французькому місті Гордий, розташованому в двох годинах їзди від Сен-Тропе. Про це розповів екс-нардеп і журналіст Сергій Лещенко, передає «24 канал».

За словами Лещенка, очевидці помітили Луценко і його дружину у готелі La Bastide de Gordes & Spa Hotel як раз в той день, коли силовики ходили до президента Володимиру Зеленському на доповідь з розслідування справи вбитого журналіста Павла Шеремета. Генпрокурор в цей час обідав у компанії дружини і ще шести осіб, при цьому вони обговорювали виступ Зеленського.

Відзначається, що готель, в якому оселився Луценка, має всі можливі зірки і відноситься до категорії преміум-класу.

«Звичайно, скромна зарплата, яку має його дружина і трохи скромніше, але все одно невелика зарплата генерального прокурора, не дозволяють їм вести такий образ життя. Однак, як ми бачимо, вони його ведуть. Навіть збиралися його вести після виборів у Раду», — розповідає Лещенко.

Готель La Bastide de Gordes & Spa Hotel. Фото: booking.com

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