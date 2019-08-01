Глава АРБ розповів про втікачів банкірів в Лондоні: їх «довела» ситуація на ринку

Голова Асоціації російських банків (АРБ) Гарегін Тосунян під час візиту до Єкатеринбург розповів журналістам про втікачів банкірів, вчинки яких, на його думку, частково викликані проблемами в банківській сфері.

«Банкрутства, відгуки ліцензій і всі ці звинувачення на виведення коштів за кордон — звичайно, це не треба виправдовувати, але треба зрозуміти, чому вони (банкіри, — Znak.com себе так ведуть. Чому вони використовують будь-яку можливість піти з ринку [отримавши дохід], навіть ось так, потворно. Ті, хто опинилися зараз в Лондоні, в числі ізгоїв, я їх знаю. Це не бандити. В основному це люди, які досить сумлінно працювали і користувалися повагою, і Центрального банку [зокрема], але доведені до певного стану. Я їх не виправдовую, кожен повинен розуміти, коли переходить за межі правового поля. Але вони в якійсь мірі побачили, що як такого ринку начебто і немає, а є тільки ринок з держучастю і він активно підминає під себе все», — зазначив глава АРБ.

За словами Гарегіна Тосуняна, банківський ринок монополізується, доходи у банківській сфері розподіляються неоднорідне. Багато зараз прагнуть піти з банківського бізнесу, але заробити на цьому проблематично, так як зараз складно продати банк за хороші гроші, як це було до кризи 2008 року. «Ми говоримо про те, що у нас велике зростання прибутку банків. Але коли ми бачимо структуру цього прибутку, то розуміємо, що у нас розшарування не тільки в суспільстві, але і в банківській системі. У нас вже мало не нове дворянство з’являється в суспільстві, яке починає передавати з покоління в покоління свої елітарні компетенції. Це ненормально для сучасного, цивілізованого суспільства. Таке собі може дозволити Північна Корея, а ми все-таки європейська країна. І це проблема не тільки для суспільства в цілому, і для банків теж серйозна проблема», — зазначив Тосунян.

Серед інших проблем банківської системи глава АРБ назвав стагнацію. «Сьогоднішня грошово-кредитна політика забезпечує на п’ять років вперед гарантовану стагнацію. Якщо на сьогодні ми не створюємо умови для інвестицій, то ми забезпечуємо стагнацію на п’ятиріччя. Це викликає занепокоєння. Як і економічний стан життя людей», — зазначив він.