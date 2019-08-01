Штаб ООС занижує дані щодо обстрілів з боку ворога – InformNapalm

Волонтери InformNapalm на цьому тижні звернули увагу на дивні звіти прес-служби ООС із заниженими даними про обстріли з боку ворога по наших сонечках. Повідомлення з 21 липня (початку т.зв. перемир’я) були дуже схожі на прагнення зробити видимість типу «ворог дотримується умов перемир’я».

Про це повідомив засновник і керівник організації InformNapalm Роман Бурко.

“Повідомляли почергово про 0 або 1 обстріл на добу, що вже викликало у нас великі сумніви, навіть якщо методологія підрахунків в порівнянні з СММ ОБСЄ була різною, то не може бути 0 там, де ОБСЄ повідомляє про кілька обстрілів з боку окупантів! Власне наше дослідження і рахувало виключно порушення З БОКУ ОКУПАНТІВ. І порівнювало саме ці показники зі звітів ОБСЄ та звітів ООС та МОУ”, – написав він у своєму профілі в Facebook.

Роман Бурко вважає, що штаб ООС звітує таким чином через “подачу зверху”.

“Саме занижені показники 0 або 1 обстріл з боку окупантів та ворогів, які подавали офіційно ООС і є проблемою, бо як можна тоді відповідати, якщо був офіційно «0», хоча насправді по нам гатили вороги. Це або дурість, або якесь тупе збочення, подане зверху в межах інформаційної підтримки «переможного перемир’я». Мир або є, або його нема, як казав колись один знайомий ротний: “неможна бути наполовину вагітним”, – заявив він.

Ситуація в зоні ООС станом на 1 серпня

Бурко стверджує, що не може бути такого, щоб ОБСЄ, які не на всій лінії розмежування бувають і чують та бачать набагато менше, ніж солдати, по яким прилітають ворожі міни, повідомляли більше порушень про обстріли від бойовиків, ніж наш власний прес-центр ООС.

Він також попередив про ризики, пов’язані з такими звітами.

“Якщо «магічний інформаційний пендель» може змінити ситуацію на краще і вправити мізки деяким посадовим особам на місцях, то краще його зробимо ми, дружньо плескаючи по плечу, ніж чиясь дурість, спущена зверху якоюсь директивою, потім призведе до тупікової ситуації. В данному випадку коли офіційно кажуть 0 або 1 і цим ставлять власні ж війська у становище, коли відповідь по ворогу буде більш критично оцінюватись за порушення. Оцінюватись не нами, а різними спостерігачами та західними партнерами. Ми знаємо, що наші війська мають право і будуть захищати та звільняти землю від окупантів будь-коли. Вони за замовчуванням мають право вибивати окупантів з нашої землі, але у вас же самих там політичні ігри, тому якщо ви прийняли їх правила гри, то хоча б не заганяйте самі себе у патову ситуацію”, – резюмував Роман Бурко.

Один із доказів – це зведення Міністерства оборони щодо ситуації на фронті.

Inform Napalm — волонтерський проєкт з інформування широкої аудиторії про російсько-терористичну агресію проти України. З метою інформування широкої іноземної аудиторії автори проєкт перекладають матеріали десятками мов світу, серед яких японська й китайська.

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