Зеленський призначив главою Держуправсправами екс керівника КВК

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами (ДУС).

Згідно з оприлюдненим на сайті глави держави указу №571 / 2019, передає Zrada.today.

Борзов призначений строком на 5 років оплатою праці відповідно до законодавства.

Двома іншими указами Зеленський звільнив Борзова з посад в. в.о. Держуправління та заступника голови ДУС.

Відзначимо, раніше Сергій Борзов переміг в конкурсі на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами президента.

Сергій Борзов народився 1 січня 1981 року. Закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету і. М. Коцюбинського. У 2006-2011 він був директором команди КВК “Вінницькі перці”. У 2011-2012 керував командою КВК Збірна України, а після — працював в ТОВ “Телевізійне творче об’єднання Олександр Масляков і Компанія”.

У 2014 році указом президента Петра Порошенка призначено заступником глави Державного управління справами, а з серпня 2015 протягом року виконував обов’язки керівника відомства.

Тестем Сергія Борзова є відомий гуморист Наум Барула, який протягом 10 років очолював компанію Маслякова. У 2014 році він заснував гумористичний проєкт “Ліга Сміху”.

Згідно з даними електронної декларації чиновника, його дружина Ірина, яка пройшла до Верховної Ради 9-го скликання по мажоритарному округу №14 від партії “Слуга народу”, є власником бізнесу в включеному Криму. Компанія “Профіль-Н” з Судака зареєстрована в Україні, але в грудні 2014 року була внесена до російського реєстру підприємств. Вид діяльності компанії — ресторанний і готельний бізнес. Ірина Борзова також є власницею мережі кафе “Смачний Їжак”

Журналісти програми “Наші гроші” з’ясували, що у 2016 році Борзов безкоштовно отримав від держави квартиру площею 187,9 кв. м на бул. Л. Українки в самому центрі Києва. Комерційна вартість нерухомості $ 2-2,5 тисячі за квадратний метр, разом — понад 10 млн грн. Борзов тоді заявляв, що настільки велика квартира йому потрібна для того, щоб перевезти в столицю своїх батьків. Уже через два місяці після отримання квартири у власності сім’ї з’явився автомобіль BMW 2016 випуску, ринкова вартість якого становить $ 40 – $ 65 тисяч.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!