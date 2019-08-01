Настя Каменских поделилась своим новым увлечением

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая достигла нового пика популярности после засекреченной свадьбы с коллегой по цеху Потапом, сейчас вместе с супругом и близкими друзьями отдыхают в Италии.

Каждый день звездные супруги делятся с подписчиками в социальных сетях фотографиями с отдыха, тем самым не давая забыть о себе. И вот недавно Настя Каменских опубликовала фотографию в сети Instagram, где показала, что начала заниматься паддл бордингом – катанием на доске с веслом.

“Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями! Например, сегодня я каталась на паддл борде и это невероятно крутые ощущения” – написала певица.

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Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск!🤩Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями! 💪🏼 Например, сегодня я каталась на паддл борде и это невероятно крутые ощущения🌊 Конечно, устоять на волнах удается не сразу, но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата 🎯 В жизни также: хотите чего-то — пробуйте, если упали — поднимайтесь и продолжайте. Упорно идите к своей цели и у вас все выйдет! 🔥 У вас есть цели, которые вы мечтаете достичь? Если да, присоединяйтесь к челленджу #обіцяюзаліто и будем достигать их вместе! ✔ Рассказывайте о самых смелых целях на лето в своем посте и не забудьте добавить хэштег #обіцяюзаліто и эмоджи👌🏻 Обязательно подпишитесь на @ob_do_promo_ua, чтобы быть в курсе всех деталей конкурса и выигрывайте крутые подарки от o.b.®️🎁

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 1 Авг 2019 в 12:01 PDT

Поклонники, как коршуны, налетели на публикацию кумира. Многие засомневались в том, что фотография настоящая и решили, что Настя воспользовалась не очень качественным графическим редактором. Были и такие, кто решил, что певица пытается скрыть беременность, публикую фотографии в обработке. Не обошлось и без иронических комментариев. А еще были те, кто просто делал комплименты Насте и желал отличного отдыха.