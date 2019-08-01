Лікар розповів, як допомогти собі в дні магнітних бур

Через магнітні бурі метеочутливі люди можуть відчувати головні болі, слабкість, запаморочення, а також порушення серцебиття і перепади настрою.

Щоб позбутися від цих симптомів, потрібно в дні магнітних бурь трохи підкоригувати свої звички, пише “Обозреватель”.

Спіть довше

Подбайте про продовження часу сну мінімум на півгодини. Добре відпочивши, організм буде не так гостро реагувати на примхи природи.

Під час сну організм повністю розслабляється, “перезавантажується” і стає витривалішими. Тому магнітні бурі не будуть настільки “травматичними” для вас.

І обов’язково відмовтеся від перегляду кіно перед сном або “серфінгу” в інтернеті. Інакше відпочити не вийде – будь-яка інформація збуджує нервову систему, через що процес засинання затягується і страждає якість сну.

Замініть каву чаєм

У дні магнітних бур варто відмовитися від кави – вона стимулює нервову систему і може погіршити ваше самопочуття.

Замість кави пийте чай, краще м’ятний. У ньому є ментол, який має заспокійливу і втамовуючу біль властивість. Тому напій допоможе позбутися від головного болю і дратівливості.

Відмовтеся від важкої їжі

На цьому тижні відмовтеся від продуктів, які затримують воду в організмі.

Зокрема, копчені, гострі і солоні продукти провокують набряки і підсилюють навантаження, від чого нездужання може посилитися. Намагайтеся додати в раціон більше свіжих плодів і легкозасвоюваних білків.

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