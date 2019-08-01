У Дніпрі убитий домашній арештант

У Дніпрі застрелили підозрюваного у незаконному поводженні зі зброєю, який перебував під домашнім арештом.
Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Злочин стався ввечері 30 липня.
Чоловік, який за рішенням суду знаходився під домашнім арештом за підозрою у кримінальному провадженні за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю), вийшов на балкон. У цей момент невідомий постріли в нього. Постраждалий отримав кульове поранення в голову, від якого згодом помер у лікарні.
Розпочато досудове розслідування за ст. 115. КК (умисне вбивство). Встановлюються мотиви злочину та причетних осіб.
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