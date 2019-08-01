Сергій Горбатюк: Судді окружного адмінсуду Києва відчувають повну безкарність

Скандал з суддями окружного адмінсуду Києва — зловживання настільки масштабні, порушень настільки багато, що нереально все знищити.

Про причини і наслідки обшуків в окружному адмінсуді Києва та чому справи щодо зловживань суддів гальмуються, Журналісти DW розпитали керівника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка.



Керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і співробітники управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (ГПУ) днями провели обшуки в приміщенні окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). За інформацією НАБУ, обшуки відбулися в рамках розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Вони, за даними НАБУ і ГПУ, пов’язані зі справою про організацію винесення завідомо неправосудних судових рішень і втручання у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Пізніше НАБУ оприлюднило запису розмов, ймовірно, суддів окружного адміністративного суду Києва, зокрема голови суду Павла Вовка та його заступника Євгена Аблова, які обговорюють та створюють можливості уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.

Правоохоронці зазначили, що оприлюднили тільки невелику частину записів. У ході досудового розслідування зафіксовано тисячі годин розмов суддів ОАСК, встановлено десятки випадків зустрічей, домовленостей про втручання у діяльність суддів, інших службових осіб та органів державної влади.

Про цю справу та її перспективи DW поговорила з керівником управління спецрозслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком.

DW: Пане Горбатюк, в окружному адмінсуді Києва вже назвали обшуки неправомірними, а записи сфальшованими, а також вказали, що питання можливих правопорушень з боку суддів цього суду не належить до сфери компетенції управління спеціальних розслідувань ГПУ. Саме ваш слідчий подавши клопотання про проведення обшуку. Як ви це прокоментуєте? Адже, і справді, ваше управління було створене винятково для розслідувань «справ Майдану», але зараз воно займається справою про ймовірні маніпуляції суддів ОАСК щодо Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Сергій Горбатюк: Судді окружного адмінсуду зараз використовують риторику, що законодавець з листопада 2017 року позбавив слідчих прокуратури права розслідувати нові злочини. Однак ми не позбавлені повноважень розслідувати старі провадження. Обшуки були проведені саме в рамках старих проваджень. І якщо під час проведення слідчих дій виявляються нові факти, ми повноважні здійснювати слідчі дії і далі.

— У рамках якого провадження проводилися обшуки в суді?

— Воно стосується судової гілки влади та ухвалення протиправних рішень у період Майдану (кінець 2013 — початок 2014 років — Ред.). Йдеться про заборону проведення мітингів, притягнення до відповідальності «автомайданівців», арешти протестувальників. Такі рішення ухвалювались суддями окружного адмінсуду Києва під час подій на Майдані. Однак у зв’язку з обмеженням наших повноважень, аби не було жодних сумнівів, до розслідування нових виявлених епізодів ми залучили групу слідчих СБУ і НАБУ, і вони, відповідно, проводять слідство у справі щодо Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

— Які наступні кроки після обшуків? Коли будуть підписані та вручені підозри? Яким може бути розвиток у справі?

— Розвиток буде. Має бути. Підписання і вручення підозр залежать від керівніцтва ГПУ (підозра щодо судді як документ має бути підписана генеральним прокурором чи його заступником. — Ред.). Зараз підозри направлені на підпис новому заступнику генерального прокурора Сергію Кізю (призначений 3 липня 2019 року. — Ред.). Такий у нас регламент. Ми цій людині вперше направляємо документи, тому наразі не знаємо, наскільки швидким буде розгляд та його результат.

Адже попередні заступники генпрокурора Анжела Стрижевська та Юрій Столярчук, які курували наше управління, упродовж останнього року жодної підозри на суддів не підписали, а ми підготували їх понад десять, зокрема щодо «майданівських справ». Не знаю, як буде у цій ситуації, але це важливий фактор для того, щоб судді набули статусу підозрюваних, для відсторонення їх від посад. Це вагомої не тільки для розслідування цієї справи, а й для функціонування держави взагалі.

— Обшуки провели лише у приміщенні окружного адміністративного суду Києва, а не у кабінетах суддів, які фігурують на вся прикладена інформацію НАБУ. Чому?

— Ми клопотали про проведення обшуків безпосередньо в кабінетах цих суддів та всіх осіб, які фігурували у звукозаписі, але частину цих обшуків не погодило нам наше керівництво ГПУ. Генпрокурор Юрій Луценко спочатку відмовляв у зустрічах, а потім просто поїхав у відпустку.

— Яка була офіційна причина відмови?

— Знаходилися формальні відмови. Альо можна дійти висновку, що просто не бажали, щоб у суддів проводилися такі обшуки. Бо законних причин відмовити не було. Я так розумію, що керівництво ГПУ не хотіло сваритися з суддями. Бо така поведінка голови і представників окружного адміністративного суду Києва з відчуттям повної безкарності, яку можна почути на вся прикладена інформацію, підтверджувалася зв’язку обов’язками практично з усіма вищими керівниками державних і правоохоронних органів. На вся прикладена інформацію можна почути, як проговорювалося, якщо треба, звернутись туди чи сюди. Відчуття безкарності підкріплюється знайомством з представниками правоохоронних органів.

— Тобто ви вважаєте, що через якісь домовленості з суддями окружного адмінсуду Києва з керівництвом ГПУ не підписувалися дозволи на проведення обшуків?

Припускаю. Адже суди нам також відмовили у проведенні обшуків у кабінетах суддів ОАСК. Висловлювались зауваження щодо підготовки наших клопотань, альо за двома адресами таки дали дозвіл на проведення обшуків, а щодо восьми — відмовили. Суди боятися чи не хочуть давати дозволи на обшуки у своїх колег. Бо коли ми клопотали про подібне у 2017 році, суддям, які дозволяли такі обшуки, дзвонили з Вищої ради правосуддя і погрожували, що це буде їхнє останнє рішення. Вісь так судова система реагує на «пайові» справи: проханнями, залякуваннями, щоб мінімізувати можливість отримання інформації.

— Оскільки ні керівництво ГПУ, ні суди не дозволили провести обшуки безпосередньо в кабінетах суддів окружного адмінсуду Києва, то докази їхньої причетності до зловживань безслідно втрачені?

— Думаю, так. Більша частина втрачена. Однак зловживання настільки масштабні, порушень настільки багато, що нереально все знищити. Альо найбільш важливі докази, які прямо можуть свідчити про причетність, напевно вже знищені. Утім, є докази, які прямо свідчать про зловживання, але до них нам треба ще добратися.

— Якими є перспективи у «майданівських справ», в яких фігурують судді, і у новому епізоді створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України? Чи будуть судді ОАСК на лаві підсудних?

— Достатня доказів щодо головних епізодів, аби були винесені обвинувальні вироки. Звісно, там ще треба проводити фоноскопічні експертизи запису, вивчати документи. Однак ж там є велика кількість додаткових інших епізодів, в яких ще проглядається корупція. Всі ці епізоди мають розслідуватися також.

Лілія Ржеутська, опубліковано у виданні DW