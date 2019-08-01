3 надихаючих еко-подорожі

Чи зможете ви провести 59 годин в поїзді без WIFI і душа? Або проїхати більше 1000 км від Піренеїв до Малаги? Все більше мандрівників вважають за краще плисти проти течії, уникаючи польотів і поїздок на автомобілях під час своїх подорожей за кордон.

За даними Європейського агентства з навколишнього середовища, під час польоту на один кілометр шляху виробляється 285 грамів CO2, що майже в два рази більше, ніж при автомобільних перевезеннях, і в двадцять разів більше, ніж при залізничних. Не дивно, що еко-мандрівники хочуть уникнути цього величезного доповнення до свого вуглецевого сліду.

Якщо ви не можете уявити собі масштабну поїздку без використання літака або автомобіля, ось вам три надихаючих прикладу еко-подорожей і короткі враження тих, хто їх скоїв.

Лорна Кінг

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

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Публікація від Lorna King (@enoughofthistrash) 8 Сен 2017 о 10:39 PDT

Подорож: Лондон (Великобританія), Ліон (Франція), Мюнхен (Німеччина) і назад через Брюссель (Бельгія).

Користь: 130 кг CO2 не потрапило в атмосферу.

Плюси: безперебійність поїздів, відсутність необхідності чекати вильотів, можливість глибше пізнати країну, поспілкуватися з місцевими жителями.

Мінуси: вартість квитків — ціни на залізничні квитки повинні конкурувати з бюджетними авіакомпаніями, і цей фактор знаходиться поза контролем споживачів, а залежить від зусиль урядів різних країн.

Олівія Чан

Подорож: з Лондона до Гонконгу.

Користь: 1400 кг CO2 не потрапило в атмосферу (це одно користі від 23 дерев за 10 років).

Плюси: можливість спілкування з місцевими та іншими мандрівниками по дорозі, різноманітність ландшафтів, яке відкривається перед тим, хто пересувається по землі, а не парить в ізольованому літаку.

Мінуси: відсутність душу та інтернету в деяких поїздах, переповненість поїздів на Сході.

Флора Пікерінг

Подорож: з Лондона до Марселя.

Користь: 220 кг CO2 не потрапило в атмосферу.

Плюси: використовуючи декілька видів транспорту: пором, поїзд, велосипед — дізнаєшся країну набагато глибше, ніж якщо б ти просто пролетів над нею на літаку; опиняючись поза великих міст, отримуєш унікальний досвід спілкування і розуміння географії нової країни.

Мінуси: для подібного подорожі потрібна фізична підготовка і витривалість.

За матеріалами Euronews

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