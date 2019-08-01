В Англії продажу поліетиленових пакетів впали на 90%

Цей показник досягнутий після того, як у 2015 році був введений 5-пенсовый податок за кожен поліетиленовий пакет, наданий магазином при продажу і доставки товарів. Ця міра була запроваджена з метою зменшення забруднення навколишнього середовища неорганічними відходами.

З тих пір спостерігалася тенденція поступового зменшення продажу пакетів. Сьогодні англійці купують в середньому 10 пакетів в рік в порівнянні з 140 пакетами в 2014 році.

В 2018-2019 роках бренди Asda, Marks and Spencer, Morrisons, sainsbury’s, The Co-operative Group, Tesco і Waitrose продали 549 мільйонів поліетиленових пакетів, що вдвічі менше, ніж у 2017 році.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Згідно з постановою уряду від 2015 року, плата за використання поліетиленових пакетів стягується з компаній, в яких працює більше 250 співробітників.

А тим часом у Північній Ірландії, Шотландії та Уельсі діє більш жорсткий закон: податок стягується зі всіх роздрібних продавців.

Починаючи з 2015 року сума від податків на пластик в Англії склала 169 мільйонів фунтів стерлінгів. Планується, що ці гроші підуть на благодійні цілі.

Згубні наслідки використання пластику потрібно мінімізувати

Експерти свідчать, що в найближче десятиліття кількість пластику в морях потроїться. Поліетилен і розпадається на дрібні частини пластик птиці і риби часто приймають за їжу і згодом гинуть. Кожен рік з-за поліетилену і пластику тільки в морському середовищі гине 100 000 тварин.

Як повідомляв раніше портал «Навколо Світу. Україна», щороку в світі виготовляють 5 трлн поліетиленових пакетів. Якщо їх зв’язати разом, то ними можна буде обернути Землю 7 разів. Кожну секунду в світі використовується 160 000 пластикових пакетів. На повторну переробку потрапляє всього 1-3% використаних пакетів. На переробку 1 тонни пакетів потрібно приблизно $4000. Пластикові пакети розкладаються в середньому 300-700 років (залежно від матеріалу). Це означає, що ще жоден з коли-небудь зроблених кульків повністю не розпався. Навіть після повного розкладання (близько 1000 років) пакети залишаються токсичними. Вони не зникають, а лише розпадаються на дрібні часточки, продовжуючи забруднювати навколишнє середовище.

За матеріалами ВВС

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