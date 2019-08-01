Порошенко порівняв Зеленського з Медведчуком і Путіним

Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що в країні відбувається реванш, до якого Володимир Зеленський причетний так само, як і Кремль.

Про це він висловився в рамках інтерв’ю «Українській правді«.

За словами Петра Олексійовича, за роки його президентства змінилося багато чого, в різні сторони, і стало іншим, при цьому, складно точно сказати, краще або гірше.

Зараз в Україні відбувається реванш президента Росії Володимира Путіна та його кума, лідера Оппоплатформы Віктора Медведчука.

Однак, причетний до реваншу і новий український лідер Зеленський.

«Реванш не тільки Медведчука-Путіна. Реванш не тільки з незрозумілою для мене мотивацією, з якої йдуть іноді представники команди Зеленського», — підкреслив екс-президент.

Так, впевнений Порошенко, в України є й інші вороги, перед обличчям яких люди повинні об’єднати країну.