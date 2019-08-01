Злочинне тріо: Кличко, Палатний і притон в центрі Києва

«Де живуть, там і гадять» – саме ця фраза найбільш підходящим чином описує звичаї нинішньої столичної влади. Адже самий скандальний київський притон знаходиться на першому поверсі будинку, в якому живе Віталій Кличко.

Власниками ганебного «джентльмен-клубу «Ріо» на вулиці Богдана Хмельницького є сам мер і його кум – нардеп Артур Палатний, якого давно прозвали головним сутенером Києва.

Під початком Кличко зникає гаряча вода, руйнуються столичні мости, зате процвітають наркобізнес і проституція. Протягом останніх 8 років стрип-клуб «Ріо» ставав центром різних скандалів. У 2011-му році в ході перевірки закладу співробітники міліції затримали в клубі людини з амфетаміном і отримали від танцівниць інформацію, що стриптанец, який вони виконують перед клієнтом, є підставою для надання інтимних послуг. У 2013-му році клуб «Ріо» звинуватили у несплаті податків на суму близько 2 мільйонів гривень. У 2014-му В закладі виявили велику партію алкоголю без акцизних марок. Неодноразово оприлюднювалася інформація, що в штаті клубу «Ріо» всього одна справжня стриптизерка, а решта займаються проституцією. Проте, власники притону так і не були притягнуті до відповідальності.

Кілька разів незалежні розслідування проводили журналісти різних ЗМІ, серед яких були видання «Погляд» та програма «Гроші». Дівчата влаштовувалися на роботу в «Ріо», а потім відверто розповідали всю таємницю так званого стрип-клубу. Насправді журналістки потрапляли в самий справжній публічний будинок з відомими правилами гри. Зрозуміло, стриптиз виявлявся лише прикриттям. В реальності відвертий танець був способом продати дівчину для надання інтимних послуг хтивому відвідувачу. Фактів і матеріалів, які доводять протизаконну діяльність «Ріо» маса, однак досі немає жодної кримінальної справи.

Безкарним, мабуть, залишиться і факт смерті від передозування наркотиками однієї із співробітниць клубу. Труп дівчини, яка працювала в «Ріо» ді-джеєм, виявили 3 квітня 2019 року в сусідньому готелі на тій же вулиці Богдана Хмельницького. Їй було всього 19 років, вона приїхала в Київ з Маріуполя і одразу потрапила в лапи мафії Кличко-Палатного. Саме цей інцидент в якості законного підстави для перевірки роботи клубу «Ріо» привів опозиційний політик Ілля Ківа. Днями він опублікував в соціальній мережі Facebook пост із закликом «очистити нашу столицю від бруду», тобто залучити нарешті до відповідальності мера Києва і його подільників.

«Банді Віталія Кличка і Артура Палатного давно місце в тюрмі! Публічні будинки, в яких поширюються наркотики по всьому Києву, незаконні будівництва, знищення архітектурних цінностей, розкрадання міського бюджету – це далеко не повний перелік тих злочинів, які тягнуть на довгі терміни відбування у в’язниці. А якщо хтось захоче подати на мене в суд за наклеп, то, в свою чергу, офіційно звертаюся до голови Національної поліції міста Києва Андрію Крищенко з проханням перевірити законність перебування вже багато років публічного дому «Ріо» за адресою вул. Богдана Хмельницького, 30/10. До речі, в цьому ж будинку мешкає й сам Віталій Кличко, де живе там і паскудить. P. S.: якщо чолі Національної поліції міста Києва Андрію Крищенко потрібні законні підстави для перевірки роботи даного публічного будинку, то смерті від передозування наркотиками співробітниці клубу «Ріо» більш ніж достатньо. Ці тварюки забирають і калічать життя наших дітей, прийшов час очистити нашу столицю від бруду!», – написав Ілля Ківа.

Хочеться сподіватися, що Нацполиция відгукнеться на заклик до активних дій і покаже справжнє обличчя Кличка і іже з ним. Адже той же Артур Палатний, будучи головою Комітету Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму, насправді просто вбиває молодь, розвиваючи наркоторгівлю і проституцію. Чи це не абсурд? А поруч зі своїм кумом – мером Віталієм Кличком, який вміє наводити мости тільки з криміналітетом і аморальними політиками, це дійсно виглядає як… повний абсурд.

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