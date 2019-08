Сибирские лесные пожары сняли из космоса

Последствия масштабных пожаров Сибири показали на фото. Снимок опубликован на сайте компании Роскосмос.

В Научном центре оперативного мониторинга Земли Российских космических систем из космоса наблюдают за пожарами в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.

На опубликованном фото можно увидеть темно-бордовые огромные пятна на поверхности Земли – это выжженная земля. По их краю еще продолжается пожар, о чем можно понять из-за плотных широких полосах дыма, протянувшимся за ветром.

Фото: roscosmos

Обратил внимание на пожары в Сибири, а также в Гренландии и на Аляске голливудский актер Леонардо Ди Каприо. Он опубликовал на своей странице в Instagram пост с роликом о пожарах.

#Regram #RG @guardian: The Arctic Circle is suffering from an unprecedented number of wildfires in the latest sign of a climate crisis. Huge blazes in Greenland, Siberia and Alaska are producing plumes of smoke that can be seen from space. The World Meteorological Organisation has said these fires emitted as much CO2 in a month as the whole of Sweden does in a year.

