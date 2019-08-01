Росія розпочала масштабні навчання у Балтійському морі

Міністерство оборони Росії повідомило, що близько 70 кораблів і 58 літаків візьмуть участь у навчаннях Ocean Shield 2019 у Балтійському морі. Вони відбудуться з 1 по 9 серпня.

Про це повідомляє Rzeczpospolita, передає Zrada Today.

Навчаннями командуватиме головний командир військово-морського флоту РФ адмірал Микола Євцов.

“На навчання були відправлені 49 військових кораблів і бойових частин, 20 одиниць підтримки, 58 літаків ВМС і ВПС, 10634 співробітники Збройних сил Росії”, – повідомили в міністерстві.

Планується вдосконалити навички підрозділів у рамках співпраці різних сил. Міністерство оборони також заявляє, що перевірить “готовність ВМС до захисту національних інтересів Росії”.

Перші маневри Ocean Shield відбулися минулого року в Середземномор’ї. У них взяли участь 26 кораблів, дві підводні човни та 34 літаки.

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