Дим від палаючих сибірських лісів досяг Канади і США. ВІДЕО

Дим від палаючих сибірських лісів досяг території Аляски і західного узбережжя Канади.

Про це повідомляє NASA з посиланням на супутникові знімки, передає Zrada.today.

«Дим від сибірських пожеж подолав східну частину Росії і тепер видно на Алясці, де він, можливо, змішався з димом від місцевих пожеж», – повідомив Колін Сефтор, фахівець з вивчення атмосфери Центру космічних польотів імені Годдарда.

За його словами, дим також поширився вздовж західного узбережжя Канади, над східною частиною Тихого океану, а також помітний над Ванкувером і Сіетлі.

Пожежі на північному заході Канади також вносять свій внесок у забруднення атмосфери в цьому районі.

Центр космічних польотів імені Годдарда – це велика лабораторія космічних досліджень в складі NASA. Вона розташована приблизно в околицях Вашингтона.

Космічні знімки, на підставі яких американське космічне агентство повідомило про поширення диму, були зроблені за допомогою обладнання, встановленого на погодний супутнику Suomi NPP, яким спільно управляють NASA і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.

І

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