Центр Москви атакували гігантські слимаки

Так званий іспанський slug Arion Vulgaris є справжнім монстром. Досягає довжини маленького кошеня, він входить в сотню найбільш шкідливих інвазивних організмів в Європі.

Слимаки дуже багато їдять і стрімко розмножуються. Один примірник може виробляти до 400 яєць одночасно. Кожен такий черевоногих молюск є гермафродитом, містить у собі як чоловічі, так і жіночі статеві клітини.

Небезпечний і жахливий

Arion Vulgaris – не тільки ненаситний пожирач зелені. Він також може заражати домашніх тварин паразитами, запозиченими у рослин і черв’яків.

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Росія (Російська Федерація) – держава у Східній Європі і Північній Азії.

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Територія – 17 125 407 км2 (1-я в світі)

Населення – 146,52 млн чол. (9-я в світі)

Офіційна мова – російська

Релігія – православ’я, мусульманство

ІЛР – 0,798 (50-я в світі)

ВВП – $1,86 трлн (10-я в світі)

Валюта – російський рубль

Межує з Норвегією, Фінляндією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Білоруссю, Україною, Абхазією, Грузією, Південною Осетією, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, Монголією, КНДР

Уродженець Піренейського півострова, іспанська slug був вперше зареєстрований у Франції в 1956 році і швидко окупував всю Європу. Вважається, що яйця слимаків поширилися разом з рослинами, які продаються в різних країнах.

Мешкає Arion Vulgaris в більшій частині Європи і деяких районах США.

За версією експертів, в центр Москви гігантський молюск потрапив разом з трав’яним покриттям. І тепер блискавичними темпами завойовує території.

Який він – Arion Vulgaris?

Слизняк живиться рослинами, разложившимися органічними речовинами і останками тварин.

Єжи, деякі птахи та рептилії полюють на нього, хоча його шкідлива слиз відлякує навіть багатьох хижаків.

Він найбільш активний та досить рухливий в сиру погоду: ковзає зі швидкістю 5-9 метрів на годину.

З ним треба боротися за допомогою загороджень, пасток або окропу.

За матеріалами ВВС

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