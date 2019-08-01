Центр Москви атакували гігантські слимаки

Так званий іспанський slug Arion Vulgaris є справжнім монстром. Досягає довжини маленького кошеня, він входить в сотню найбільш шкідливих інвазивних організмів в Європі.
Слимаки дуже багато їдять і стрімко розмножуються. Один примірник може виробляти до 400 яєць одночасно. Кожен такий черевоногих молюск є гермафродитом, містить у собі як чоловічі, так і жіночі статеві клітини.
Небезпечний і жахливий
Arion Vulgaris – не тільки ненаситний пожирач зелені. Він також може заражати домашніх тварин паразитами, запозиченими у рослин і черв’яків.
Експрес-інформація по країні
Росія (Російська Федерація) – держава у Східній Європі і Північній Азії.
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Столиця – Москва
Найбільші міста: Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Єкатеринбург,Казань, Самара, Омськ, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа
Форма правління – Президентсько-парламентська республіка
Територія – 17 125 407 км2 (1-я в світі)
Населення – 146,52 млн чол. (9-я в світі)
Офіційна мова – російська
Релігія – православ’я, мусульманство
ІЛР – 0,798 (50-я в світі)
ВВП – $1,86 трлн (10-я в світі)
Валюта – російський рубль
Межує з Норвегією, Фінляндією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Білоруссю, Україною, Абхазією, Грузією, Південною Осетією, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, Монголією, КНДР
Уродженець Піренейського півострова, іспанська slug був вперше зареєстрований у Франції в 1956 році і швидко окупував всю Європу. Вважається, що яйця слимаків поширилися разом з рослинами, які продаються в різних країнах.
Мешкає Arion Vulgaris в більшій частині Європи і деяких районах США.
За версією експертів, в центр Москви гігантський молюск потрапив разом з трав’яним покриттям. І тепер блискавичними темпами завойовує території.
Який він – Arion Vulgaris?
- Слизняк живиться рослинами, разложившимися органічними речовинами і останками тварин.
- Єжи, деякі птахи та рептилії полюють на нього, хоча його шкідлива слиз відлякує навіть багатьох хижаків.
- Він найбільш активний та досить рухливий в сиру погоду: ковзає зі швидкістю 5-9 метрів на годину.
- З ним треба боротися за допомогою загороджень, пасток або окропу.
За матеріалами ВВС
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