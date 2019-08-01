«Отвратная бабища»: відома блогер зірвалася на депутата Порошенка

Блогер Катерина Золотарьова облаяла кандидата в народні депутати, 5 номер списку партії Порошенко Софію Федину, яка шукає квартиру в Києві.

«Воно ж буде отримувати компенсацію з бюджету. Ще й на акторські курси залишиться)) Їй би підучитися. А то з рук геть погано грає молоду фаріон, мерзенне блевотное видовище. Так і стиліст не завадив би. Нашийники в поєднанні з ланцюгами на шиї — ну єві. Отвратная бабища звичайно», — написала Катерина Золотарьова в коментарях у Фейсбуці до посту з оголошенням Федини.

Цей коментар неприємно здивував і засмутив екс-журналіста Віталія Гадукевича.

«Катя, як-то раніше здавалося розуму більше. Або акк зламали? Звідки стільки быдлохамства?» — написав він.

Гайдукевич – активний прихильник Порошенко. Золотарьову також раніше відносили до так званих порохоботам – блогерам, які активно писали в підтримку Порошенка і поливали його брудом опонентів.

Федіна шукає в оренду квартиру в центрі Києва недалеко від Ради) і готова платити 17,5 грн в місяць + оплачувати комунальні послуги.