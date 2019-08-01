Луценко завершив свою відпустку у Франції і показав фото

Генеральний прокурор Юрій Луценко, який перебував у відпустці, показав, як відпочивав у Франції.

«Завершив 10-денну відпустку в Провансі. Гори, виноград, лаванда, море. І друзі», — написав він на своїй сторінці в Facebook опублікував фото з відпочинку.

Також він прокоментував інформацію, яка з’явилася в ЗМІ, про його проживанні в елітному п’ятизірковому готелі.

«І вороги, які програли вибори і щоб не випасти з новин звично брешуть про готелі, в яких я нібито проживав. Насправді — проїздом обідав», — пояснив генпрокурор.

Фото: Юрій Луценко/Facebook

Нагадаємо, 22 липня генпрокурор Юрій Луценко пішов в офіційний відпустку, як і його прес-секретар Лариса Сарган.

У минулому році він разом з родиною відпочивав на Сейшельських островах, а в цей раз відправився у Францію. За інформацією журналістів, він проживав в місті Гордий, розташованому неподалік від Сен-Тропе.