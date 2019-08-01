Проти Зеленського на День незалежності готуються провокації — ЗМІ

На день Незалежності України прихильники Порошенко готують провокації проти Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє інтернет-видання «Elise«.

Самі дрібні з них будуть пов’язані з публічним неповагою до верховному головнокомандувачу Зеленському. Вони постараються зробити картинку, що нібито вони армія і що нібито армія не поважає Президента.

Провокації готують члени угруповання Ляшка, штатні «порохоботы» на чолі з Бірюковим і члени групи Яроша.

Також за даними видання, незадоволені можуть спробувати розпалити протистояння в центрі Києва, щоб створити видимість хаосу. У розпалі цих протистоянь можуть бути захоплені кілька державних будівель з метою подальшого шантажу Президента України.

В якості підтвердження, видання наводить, наприклад посаду члена групи Ляшко Лінько:

«Президент Зеленський спершу скасовує військовий парад, оскільки вважає його марнотратством, а тепер збирається примазатися до організованого ветеранами Маршу Захисників України», — написав він, пообіцявши, що з цієї затії нічого не вийде».

За його словами, якщо Зеленський захоче приєднатися до народної ініціативи, то йому виділять «почесне місце в кінці колони».

«Проявляти неповагу до військових, а потім нахабно паразитувати на їх ініціативи – це верх блюзнірства», — резюмував він.