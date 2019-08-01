Чому США наростили імпорт нафти з Росії до максимуму за шість років

США збільшили імпорт нафти з Росії в США з максимально 2013 року. Після введення санкцій проти Венесуели Штати позбулися головного джерела важкого сировини і були змушені звернутися до Москві. Одночасно Вашингтон почав рекордно скорочувати закупівлі вуглеводнів у одного з головних енергетичних партнерів — Саудівської Аравії. Відповідний обсяг поставок звалився до мінімуму за останні 32 роки. За оцінкою експертів, своїми діями американська сторона намагається маніпулювати нафтовими цінами і чинити тиск на держави Близького Сходу. Як політика США може позначитися на світовому енергоринку — в матеріалі RT.

З початку 2019 року США рекордно збільшили імпорт нафти і нафтопродуктів з Росії. Про це свідчать дані американського Управління енергетичної інформації (EIA). З січня по травень щомісячний обсяг поставок російської сировини в Штати збільшився майже вдвічі і склав 17,43 млн барелів. Значення стало максимальним з серпня 2013 року.

Як пояснив в бесіді з RT головний аналітик «БКС Прем’єр» Антон Покатович, багато в чому дії Вашингтона на енергоринку пов’язані з геополітичними чинниками. Так, після введення санкцій відносно Венесуели Штати позбавили себе можливості купувати у великих обсягах важку нафту. Таким чином, США були змушені вдатися до допомоги Москви для збереження працездатності своїх нафтопереробних заводів (НПЗ), зазначив експерт.

Антон Покатович

Нагадаємо, в січні Вашингтон ввів обмеження проти найбільшої нафтовидобувної компанії Венесуели — Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA). У загальній складності Штати заблокували активи корпорації на $7 млрд, а до кінця 2019 року, як очікується, упущена вигода PDVSA від обмежень складе порядку $11 млрд. У результаті, за даними EIA, з кінця травня США повністю припинили закупівлі нафти у Каракаса.

«Частина американських НПЗ, орієнтованих на венесуельську високосірчисту нафту, залишилися без сировини після дій уряду США. Щоб компенсувати збитки від простою, було прийнято рішення закуповувати схожу за характеристиками російську Urals, що і призвело до зростання російського нафтового імпорту в Штати», — пояснив в інтерв’ю RT керівник департаменту освіти Інституту трейдингу та інвестицій «Фенікс» Євген Удилов.

Необхідність імпорту з Росії аналітики пояснюють тим, що добувається в США сланцева нафта є легкою і не підходить для виробництва деяких видів палива та продукції хімічної галузі. Так, за словами експерта компанії «Міжнародний фінансовий центр» Дмитра Иногородского, традиційно з важкого енергосировини отримують мазут, бітум і інші речовини, необхідні для асфальту, автомобільних покришок або обігріву промислових приміщень.

Як вважає Антон Покатович, в поточних умовах США не зможуть за короткий час налагодити власне виробництво важких вуглеводнів. На цьому тлі, як вважає аналітик, імпорт Штатами російського сировини може додатково зрости протягом наступних кількох років.

«На наш погляд, у перспективі найближчих двох років США навряд чи зможуть відмовитися від пошуку постачальників важких сортів нафти, оскільки переобладнання заводських потужностей вимагає досить масштабних як тимчасових, так і фінансових ресурсів», — додав аналітик.

Цікаво, що одночасно зі збільшенням закупівель у Росії Сполучені Штати рекордно скорочують імпорт нафти з Саудівської Аравії — одного з провідних партнерів Вашингтона на світовому енергоринку. За даними EIA, з січня по травень відповідний обсяг поставок скоротився в два рази — до 452 тис. барелів на день. Востаннє аналогічний показник можна було спостерігати ще в середині 1987 року.

З початку 2019 року танкерні перевезення нафти з країн ОПЕК в США скоротилися більш ніж у два рази. Експерти пояснюють таку ситуацію…

Більш того, з січня по травень 2019 року рівень американського імпорту нафти з держав — членів ОПЕК у середньому склав близько 56 млн барелів на місяць. Згідно з матеріалами EIA, значення стало низьким за останні 26 років.

За словами Антона Покатовича, якщо відсутність венесуельської нафти Штати змушені компенсувати покупками у Росії, то сировину з держав Близького Сходу США вже можуть заміщати власним видобутком.

«Така зміна структури американського нефтеимпорта стало можливим з огляду на те факту, що саудівська нафту в своїй більшості не є для США технологічно незамінною в порівнянні, наприклад, з важкими сортами вуглеводнів, які видобувають у Венесуелі», — пояснив експерт.

Одночасно скорочення поставок нафти з ОПЕК в США аналітики пов’язують і з падінням виробництва всередині самого картелю. Нагадаємо, для балансування глобального ринку енергосировини країни — учасниці пакту про заморожування видобутку (ОПЕК+) домовилися з 1 січня знизити обсяги виробленої нафти на 1,2 млн барелів на добу від рівня жовтня 2018 року.

Згідно з матеріалами ОПЕК, за перші шість місяців 2019 року країни організації скоротили видобуток нафти майже на 1,8 млн барелів на добу — до 29,83 млн барелів у день.

Ірина Ланис

Як пояснила у розмові з RT фінансовий аналітик компанії «Фініст» Ірина Ланис, дії членів ОПЕК з балансування ринку призводять до збільшення вартості енергосировини в світі. Разом з тим, за оцінкою експерта, США за рахунок відмови від нафти з Близького Сходу штучно знижують глобальний попит на вуглеводні і тим самим хочуть домогтися здешевлення сировини і маніпулюють цінами.

Відповідно, думку Дмитра Ингородского, таким чином Вашингтон намагається чинити політичний тиск на держави регіону.

«У випадку переговорів з різних питань Штати зможуть використовувати аргумент про повернення обсягів закупівлі нафти у Саудівської Аравії або в інших країн в обмін на ті чи інші преференції», — зазначив експерт.

У той же час, за словами аналітиків, на тлі дій США Саудівська Аравія вже почала переорієнтувати свій експорт в бік Азії. Так, за останніми даними EIA, в березні Ер-Ріяд постачав Пекіну близько 1,7 млн барелів у день. Як випливає з матеріалів організації, показник став найвищим з 2004 року.