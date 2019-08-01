Карина Комиссарчик: порівнюємо, як працюють в Білорусі та Америці

Карина Комиссарчик — емігрувала з Білорусі в США майже два роки тому. Намагається якомога більше дізнатися про країну, де доведеться жити надалі, тому вже відвідала 25 штатів. Із задоволенням розповідає американцям про те, де знаходиться Білорусь.

Я не буду писати довге вступ і одразу перейду до суті: зізнаюся чесно, тільки в США я дізналася, що означає по-справжньому працювати. Не тому, що лінувалась в Білорусі, не тому, що тут емігранти змушені працювати за трьох. Просто в США справжній культ роботи. Принцип збагачення тут сприймається дуже просто: для того щоб багато заробляти, потрібно багато і ефективно працювати. Застосуємо цю формулу до всієї країни і ви дізнаєтеся секрет успішної економіки.

Оплата праці тут в основному йде по годинах. Коли ви приходите на будь-яке робоче місце, будь це офіс, ресторан або майстерня, вас кожен раз просять відзначитися в спеціальній програмі і вказати, скільки ви прийшли-пішли. Спочатку мене це дратувало, потім злило, зараз я розумію, навіщо це потрібно. Запізнився на 15 хвилин вранці? Затримався трохи на обіді? Пішов на півгодини раніше? Ніхто тобі не скаже ні слова, просто вирахують із зарплати твій час, а він, наприклад, коштує $20. А якщо так кожен день, то $100 на тиждень або $400-450 в місяць. А це, наприклад, сума виплати по вашому кредиту за автомобіль. Як вам такий розклад?

В черговий раз згадаю свою роботу у швейній майстерні весільного салону. Мій менеджер в пік сезону проводив на роботі 12 годин на добу з десятиминутными перервами на перекус. Всі консультанти та швачки теж дуже часто залишалися допізна. У самий завантажений період я проводила в майстерні по 9-10 годин на день. Природно, нам платили за ці години, а потім і підвищували плату за них. Так працює капіталізм, так і буде все працювати в Білорусі: покажи свою зацікавленість бути корисним компанії, і вона це помітить. Дуже багато бізнесменів із США говорили мені: бажання співробітників працювати більше, розуміння, що таке підлаштуватися під замовника, або спокійне прийняття факту, що ось сьогодні потрібно попрацювати до першої години ночі, — головна причина для найму на постійну роботу, підвищення або надбавки до зарплати.

У Білорусі багато людей не мають ні найменшого уявлення, що таке багато і важко працювати. Мова йде про половини офісних співробітників, людей, які обслуговують робоче простір, — щось на зразок секретарів, або як їх тепер модно називати? Офіс-менеджери? Сюди ж ідуть всі «продажники», що сидять на «холодних» дзвінків, деякі творчі професії і всі ті, без яких будь-яке підприємство легко обійдеться, якщо постане питання про скорочення.

Мова про вас? Я розповім, чому у вас така маленька зарплата, чому ви навряд чи будете заробляти більше і вже точно не будете жити так добре, як багато людей живуть в США.

Ви приходите на роботу трохи пізніше дев’ятої ранку. Неспішно йдете за кавою, а може, навіть робите собі сніданок. Вирішуєте на зворотному шляху до свого столу поспілкуватися з парою колег про те неважливому. Далі, потрібно перевірити пошту, месенджери, зробити фото в сторіс, підтверджує, що ви почали робочий день. Того і дивися, скоро годинний обід. Ну і що, що замість години вас не було на 15 хвилин більше? Ось вже можна і попрацювати пару годин, а піти трохи раніше шести, адже ніхто і не помітить.

У нас мало хто знає, скільки коштує його годину. Рідкісний роботодавець розуміє, скільки він втрачає, коли співробітники весь час запізнюються або дозволяють собі йти раніше. Виходить, що з восьми годин багато займаються справою лише чотири години. Люди, які можуть дозволити собі працювати в такому розслабленому режимі, найчастіше не грають великої ролі, а це значить, що їх зарплата навряд чи буде зростати. І ви дивуєтеся, чому заробляєте менше $500-600 на місяць? Спробуйте попрацювати трохи більше, може, зарплата зросте, а якщо не виросте, то поміняйте місце, а не нийте кожну п’ятницю в барі на Зыбицкой, як несправедливий світ.

Давайте також згадаємо моє улюблене — про відпустки та лікарняні. У Білорусі обов’язково є година обіду, 21 день оплачуваної відпустки, дні хвороби, якщо пред’явіть довідку, три роки декрету. У Штатах же в середньому ти можеш претендувати на 10 днів відпустки на рік, причому не кожна компанія готова його оплачувати. Через місяць після народження дитини вас вже чекають назад на робоче місце, якщо воно вам потрібно. Вболівати, звичайно, можна, але вкрай небажано, і вам прозоро на це натякнуть.

Я вже не кажу про такі речі, як 31 грудня. У більшості компаній це робочий день. Приватні компанії мають повне право не робити вихідний в якісь свята. Не всі, але дуже багато американці з дитинства привчені працювати важко і багато. В країні капіталізму тільки так можна забезпечити собі гідне життя. Ніхто не прийде і нічого не дасть просто так.

Різниця менталітету дуже явно прочитується, коли спостерігаєш за «наїхали» в Америку з Білорусі. Емігранти, які на батьківщині не звикли працювати, і в новій країні не стануть сильно себе обтяжувати. Вони не розуміють і не приймають нові правила гри, тому завжди намагаються схалтурити. Пообідати довше, прийти пізніше, а потім влаштовують скандали в кабінеті начальника, так як вважають, що їм недоплатили. Багато в Білорусі були настільки розбещені тепличними умовами праці, що приходять в жах, коли їх просять трохи затриматися на роботі. Такі емігранти часто застряють на дуже середньої зарплати і, швидше за все, ніколи не зможуть заробляти більше.

На щастя, людський мозок гнучкий і здатний пристосовуватися до нових обставин. Більшість приїжджих швидко вливаються в нову систему і, не шкодуючи себе, часто працюють після умовних шести вечора і у вихідні. І, повірте, бонуси і підвищення не змушують себе довго чекати. Є у мене знайомі, яких часто можна знайти в офісі за робочим місцем, коли на годиннику дев’ятій вечора. Іноді вони пропадають там всі вихідні. Якось я запитала у них, чи варто воно того? Повернеться чи їм це? І якщо на початку свого професійного шляху в Штатах вони сумнівалися у відповіді, то зараз лукаво посміхаються, знаючи, що премії і посади майже у них в кишені.

Ще, щоб дізнатися, хто в компанії правда зацікавлений у її успіху, досить прийти в офіс на півгодини раніше офіційно встановленого часу. Ті, хто вже на місці, — кістяк фірми. Перевірено (і не тільки мною) багато разів.

Безумовно, у прагненні заробити побільше і швидше отримати цікаву роботу потрібно вміти вчасно зупинитися і зробити перепочинок. Вигоряння ще нікому не приносило користі. У Штатах, звичайно, не як в Японії: ніхто не помирає за робочим столом, але все ж люди помітно перевтомлюються.

До речі, є певний прошарок людей в Білорусі, які вже давно привчили себе до капіталістичного укладу життя. В основному це бізнесмени і індивідуальні підприємці. Я знаю досить учасників малого і середнього бізнесу як в столиці, так і в провінціях Білорусі. Незалежно від статі, віку і роду бізнесу, їх об’єднує одне — прагнення працювати більше і якісніше. Вони знають, що, якщо хочеш щось зробити добре, зроби це сам. Вони не рахують, скільки годин пропрацювали, у них немає завдань, які б не входили в їх обов’язки. На дзвінки вони відповідають навіть пізно ввечері, а пошту перевіряють завжди, якщо не сплять. І знаєте, у них цілком собі забезпечене життя, досить якісні відпустки і вони не живуть від зарплати до зарплати.

Хочу нагадати, що тут не йдеться про людей, які працюють на заводах, в освітніх установах, в сфері медицини, правоохоронних органах, на пожежних станціях і в МНС. По-перше, тому, що я про ці сфери нічого не знаю, а по-друге, всі ці професії викликають у мене почуття найглибшої поваги. Мова лише про тих, хто багато скаржиться, але при цьому не готовий поворухнутися.

Ми так багато лаємо Америку, так часто говоримо, що наші країни некоректно порівнювати, звинувачуємо в чомусь політиків, нарікаємо на історичне минуле і війни. Головне, до чого я прийшла, живучи в Америці: покращення життя починається не з зміни місця проживання, політичного устрою, економічної обстановки, переїзду на новий континент. Все починається з роботи над собою.